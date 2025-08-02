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Десантники РФ бегут с позиций на Запорожье

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  • 2.08.2025, 9:38
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Десантники РФ бегут с позиций на Запорожье

Один из батальонов бьет рекорды по дезертирству.

Оккупанты из 247-го десантно-штурмового полка армии РФ, который сейчас базируется во временно оккупированной части Запорожской области, массово самовольно покидают части.

Как сообщает партизанское движение «АТЕШ», больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка. Основная причина - принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья и Крыма.

«Бесправность, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте только усиливают желание сбежать», - отмечает движение.

Часть военных записывают в списки дезертиров даже после ранений. «АТЕШ» отмечает, что их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, поэтому командиры приписывают их отсутствие к побегу.

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