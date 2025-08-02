Десантники РФ бегут с позиций на Запорожье 1 2.08.2025, 9:38

2,116

Один из батальонов бьет рекорды по дезертирству.

Оккупанты из 247-го десантно-штурмового полка армии РФ, который сейчас базируется во временно оккупированной части Запорожской области, массово самовольно покидают части.

Как сообщает партизанское движение «АТЕШ», больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка. Основная причина - принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья и Крыма.

«Бесправность, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте только усиливают желание сбежать», - отмечает движение.

Часть военных записывают в списки дезертиров даже после ранений. «АТЕШ» отмечает, что их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, поэтому командиры приписывают их отсутствие к побегу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com