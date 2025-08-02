«Найти номер в гостинице можно и за восемь рублей» 2.08.2025, 9:49

Белорус отправился в суперэкономное путешествие по стране.

Почти два месяца назад Константин Царик укатил на велосипеде из дома. И назад не приехал. Вернется только в сентябре, когда побывает во всех 118 районных центрах Беларуси. О том, как проходит его путешествие и сколько это стоит, мужчина рассказал MYFIN.

План — проехать 5000−6000 км по стране на велосипеде

О грандиозной велосипедной поездке 50-летний бобруйчанин давно мечтал, но возможности поехать не было. Поэтому дальше родного города не катался. Но в прошлом году Константин вышел на пенсию и уже тогда отправился в путешествие. В 2024-м колесил по стране 46 дней, намотал 3037 км. В то лето целью тура было посетить 30 памятников архитектуры из набора «Архитектурное наследие РБ», которые изображены на монетах, выпущенных Нацбанком. А на лето-2025 путешественник размахнулся серьезнее.

— Дочь мне вручила в подарок скретч-карту Беларуси, на которой обозначены все 118 районов страны. Побывал в одном — стирай, как в лотерее. Когда ездил «по монетам», посетил 41 райцентр, потом еще 9 проехал. Итого в прошлом году их было 50. И я понял, что моя задача на 2025 год — посетить оставшиеся 68 райцентров.

Выехал в путешествие Константин 31 мая. Предварительно нанес на карту все 68 райцентров, которые предстояло посетить, и отметил самые интересные места. К середине лета побывал уже в 40 райцентрах, проехав 2700 км. Вернуться домой он планирует не ранее сентября. По приблизительным подсчетам, проедет 5000−6000 км.

Путешествует Константин на велосипеде Greenland, который приобрел в прошлом году за 1100 BYN. С собой — налобный фонарь, купленная на «Алиэкспресс» за 120 долларов палатка, спальник и флисовый вкладыш для спальника. Обязательно аптечка и полевая кухня: чайник, кастрюля, сковорода и газовая горелка, а к ней самые дешевые баллоны из «Светофора» за 3,29 BYN.

— На алюминиевую сковородку все жалуются, что все на ней пригорает. А у меня не пригорает. Увидел у одного блогера антипригарный коврик для сковороды, в виде грампластинки, тоже купил. Вкладываешь его в сковородку, жаришь. И сковородка чистая, даже мыть не надо, только коврик протереть.

Всегда в запасе есть пара консервов и роллтонов, пюре заварное — на случай, если вдруг наступает время обеда, а я на трассе. Еду в удобном темпе, рекорды не ставлю. Некоторые велосипедисты 150−180 км за день наматывают. Я обычно — 60−80 км.

«В Горках пообедал шикарно за 4,80 BYN, а в Речице — за 5,5 BYN»

В пути Константин максимально по возможности экономит. Ночует в палатке на городских пляжах, зонах отдыха на озерах и кемпингах, еду покупает в магазинах.

— Но если ко времени обеда оказываюсь в райцентре, то по «Яндексу» ищу, где покушать. Радует, что в маленьких городках есть заводские столовые, где очень качественно и дешево готовят. В Горках на «Элеваторе» пообедал шикарно за 4,80 BYN, а в столовой Речицкой мебельной фабрики — за 5,5BYN. Даже ни разу не покупал шаурму, потому что надо отдать 10−15 BYN. Проще взять быстрорастворимый суп или консервы: с роллтоном съел и поехал дальше.

Ночевки тоже выбирает недорогие.

Один раз снимал койко-место в домике на съемочной площадке «Беларусьфильма» возле Смолевичей, обошлось это в 30 рублей.

Плата за ночлег 30 BYN — это, скорее, исключение из правил. Но на район в ту ночь обрушился град, поэтому рисковать в палатке не стал.

— Но большая часть ночей, конечно, в палатке. Много видеороликов смотрел, как безопасно ночевать, следую этим инструкциям. Часто можно ночевать на пляжах в райцентрах, где есть видеокамеры. Подхожу обычно к сотрудникам ОСВОД и интересуюсь, где можно стать с палаткой, они показывают. Милиция периодически приезжает, проверяет обстановку.

— Самая дешевая гостиница, что мне попадалась, была в Черикове, заплатил 8,33 BYN. Удивился, что найти номер в гостинице можно и за 8 BYN. Не может быть! Чтобы помыться в душе, надо было отдельно заплатить еще 4,20 BYN. Отзывы на гостиницу противоречивые, но я остался доволен — свежие белые простыни, удобная кровать.

В Дрибине, самом маленьком районном центре Беларуси, где живет около 3000 человек, снимал в гостинице одноместный номер за 23 BYN. Под Могилевом ночевал у друга, а в Хотимске — у тестя.

Ночевать бесплатно пускали путешественника и совсем незнакомые люди.

— Интересная ночевка, которую еще ничто не переплюнуло, была в Рогачевском районе, на территории санатория «Приднепровский». Там пришвартован дебаркадер, единственный плавучий отель у нас в стране. Незабываемые ощущения! Его владелец, Сергей, поселил меня в одноместный номер и не стал брать денег за ночлег. Я разложил вещи, он ко мне заходит, говорит: «Костя, ты путешественник, у тебя по пути стиральных машин нет, вот тазик, порошок, чтобы вещи постирать. А вот здесь повесишь, просушишь». Человек меня первый раз видел, бесплатно поселил и вот так с пониманием отнесся!

«Вожу кепку как талисман и не буду снимать до самого Бобруйска»

Люди, отмечает бобруйчанин, ему всегда попадаются замечательные:

— В Славгородском районе приехал на Голубую криницу, там группа людей была, разговорились. Оказалось, что это руководство Славгородского филиала завода «Бабушкина крынка». Поинтересовались, может, есть какие-то проблемы. Я говорю, вот, сломалось крепление на раме велосипеда для подножки. «Приезжай, — говорят, — завтра после ночевки к нам, посмотрим, что можно сделать».

Я приехал — и мало того, что крепление починили, так еще и угостили сыром в дегустационном зале, подарили фирменную кепку. Вожу ее теперь как талисман и не буду снимать до самого Бобруйска. Отдельная благодарность руководству завода и сварщику Дмитрию, у которого золотые руки.

В Свято-Успенский монастырь в Пустынках возле Мстиславля Константин приехал, чтобы окунуться в купели. Спросил у монаха, можно ли с палаткой остановиться за территорией монастыря:

— Он ответил, что надо спросить у настоятеля, когда закончится служба. Я дождался окончания, выходит настоятель, отец Генрих, заинтересовался, расспросил меня, откуда направляюсь и куда. И говорит монаху: «Поселите его в монастыре». В самом монастыре, представляете? И сказал обязательно прийти на ужин. Накормили по-домашнему. И, говорит, завтра, прежде чем вы уедете в путешествие, обязательно у нас покушайте, только потом уезжайте.

«В месяц приходится тратить в районе 1000 BYN»

Хоть Константин и путешествует бюджетно, нельзя сказать, что поездка получается копеечной. Прежде чем выехать из Бобруйска, он проверил состояние велосипеда в веломастерской, чтобы быть уверенным, что «конь» не подведет на трассе. И все равно, будучи в Могилеве, потратил 438 BYN на хорошие запчасти.

— Это была глобальная трата денег, зато сейчас еду и уверен, что у меня хорошие покрышка и цепь, усиленный обод. В маленьких городках порой нет веломастерской, а сломаться посреди леса не хочется. В прошлом году познакомился с владельцем магазина «Драйв» в Полоцке. Уже сконтактировался, он сказал, чтобы заезжал на техосмотр. Знаком и с владельцем веломастерской в Слониме. Он меня тоже ждет, следит за мной, лайкает видео, к нему в гости заеду.

— Практически везде, где только возможно, плачу телефоном, пользуюсь приложением Swoo Pay. Но не во всех магазинах такое возможно, поэтому достаю карту. Плюс всегда есть с собой мелкими купюрами 50−100 BYN. В маленьких городах посещение музея стоит 3 BYN, экскурсовод — тоже 3 BYN, нужна мелочь. Как-то достал 50 BYN, а сдачи нет, так собирали всем музеем. Нужна наличность купить что-нибудь на трассе. Помню, женщина продавала клубнику возле деревни, купил за 10 BYN кузовочек.

В месяц, посчитал бобруйчанин, приходится тратить в районе 1000 BYN. Хотя он и старается быть очень бережливым. Но можно, говорит, и в 600−700 BYN уложиться. Зависит от того, где ночуешь и что ешь, посещаешь ли музеи и замки. Не везде цена билета — три рубля. Допустим, вход в Мирский замок стоил 17,50 BYN.

«Подписчик ехал ко мне из Осиповичей 85 км — почувствовал себя мегазвездой велосипедного масштаба»

Свои путевые заметки Константин транслирует в Instagram. Страничку он завел года полтора назад и использовал как дневник, куда выкладывал фотографии. После прошлогоднего путешествия подписчиков прибавилось немного, человек 70. И они посоветовали больше снимать видео. Этим летом он так и поступил. Число подписчиков стало расти, теперь их 1,2 тысячи. Ролики Константин записывает с характерным еврейским говорком из анекдотов, называя себя «товарищ Кац».

— Исключительно из уважения к евреям. Фишка такая, я же из Бобруйска. Людям интересно, задают вопросы. Видео, снятое про остановку в Светлогорском районе, вообще набрало 340 тысяч просмотров. Удивил мой подписчик Женя из Осиповичей. Он увидел, что я еду на Кличев, и приехал познакомиться вживую. Проехал 85 км! Почувствовал себя мегазвездой велосипедного масштаба. Было очень приятно.

По пути Константин останавливается возле всех интересных достопримечательностей и снимает видео, рассказывает о впечатлениях.

— В Беларуси очень много красивых мест, о существовании некоторых я даже не подозревал. Легко найти, куда потратить время отпуска: поезжай, полюбуйся старым замком, костелом, остановись на живописной базе отдыха. У нас приветливый, отзывчивый народ, у нас безопасно. Работники автозаправок нальют воды питьевой, предложат зарядить телефон без проблем. Сотрудники ОСВОД на пляжах подскажут, где поставить палатку. На трассе водители притормаживают, объезжают по встречке.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моего хорошего знакомого Николая Михайловича Бельчина — за дельные советы и поддержку. И, конечно, спасибо жене и дочери за долгие ожидания меня дома.

До конца маршрута у Константина Царика еще больше месяца. А следующая поездка пока только в далеких планах.

— Есть у меня заветная мечта — слетать на Кубу. И там на велосипеде проехать от одного конца острова до другого. Но на это надо денег много. В самолетах можно перевозить 23 кг спортинвентаря. Так что не с моим нынешним велосипедом лететь. Он тяжелый, 17 кг, а есть специальные для путешествий, полегче. Если найдется спонсор на мою поездку, то готов вылететь первым же рейсом!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com