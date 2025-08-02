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«Медведев не верил, что водка до добра не доведет»

  • 2.08.2025, 10:08
«Медведев не верил, что водка до добра не доведет»

В Киеве отреагировали на решение Трампа о переброске атомных подлодок США.

Россия понимает лишь политику мира через силу. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«А [замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев, похоже, не верил, что водка до добра не доведет», — коротко отметил он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп после провокационных заявлений бывшего президента России о возможном применении ядерного оружия приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах».

Где именно Штаты разместят атомные субмарины, пока не ясно.

Медведев угрожал Штатам перспективой войны из-за ультиматума Трампа по поводу сроков прекращения войны с Украиной. Медведев считает, что «Россия — не Израиль и даже не Иран», поэтому угрозы приближают вероятную войну между странами.

В ответ 30 июля Трамп посоветовал Медведеву «придержать язык» и не вступать на «очень опасную территорию». Экс-президент РФ вспомнил о «мертвой руке», советской автоматизированной системе управления ответным ядерным ударом.

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