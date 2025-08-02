«Медведев не верил, что водка до добра не доведет»
- 2.08.2025, 10:08
В Киеве отреагировали на решение Трампа о переброске атомных подлодок США.
Россия понимает лишь политику мира через силу. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«А [замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев, похоже, не верил, что водка до добра не доведет», — коротко отметил он.
Отметим, что президент США Дональд Трамп после провокационных заявлений бывшего президента России о возможном применении ядерного оружия приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах».
Где именно Штаты разместят атомные субмарины, пока не ясно.
Медведев угрожал Штатам перспективой войны из-за ультиматума Трампа по поводу сроков прекращения войны с Украиной. Медведев считает, что «Россия — не Израиль и даже не Иран», поэтому угрозы приближают вероятную войну между странами.
В ответ 30 июля Трамп посоветовал Медведеву «придержать язык» и не вступать на «очень опасную территорию». Экс-президент РФ вспомнил о «мертвой руке», советской автоматизированной системе управления ответным ядерным ударом.