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Универмаги Минска объявили скидки до 70%

  • 2.08.2025, 10:20
Универмаги Минска объявили скидки до 70%

Они будут действовать со 2 по 3 августа.

Скидки до 70 % объявили столичные универмаги 2 и 3 августа, сообщают «Минск-Новости».

«ЦУМ Минск»

В эти выходные покупателей ожидает скидка до 40 % при покупке непродовольственных товаров стоимостью от 7 рублей за единицу или метр, до 15 % — на крупногабаритную бытовую технику.

ГУМ

Со 2 по 3 августа в универмаге объявлены скидки до 55 % на выделенный ассортимент непродовольственных товаров (от 7 рублей за единицу). Также будут действовать сезонные снижения цен до 30 % на летние коллекции одежды, солнцезащитные очки, косметику от солнца и прочие сезонные товары. Помимо этого, до конца лета в универмаге можно купить льняную одежду со скидкой до 25 %.

ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»

Ежедневно в универмагах действуют скидки от 5 до 70 % на выделенный ассортимент в различных категориях товаров.

ТЦ «Кiрмаш»

В выходные дни в магазине предусмотрены скидки до 50 % на женскую одежду и ювелирные изделия, до 45 % — на парфюмерию, косметику и часы; до 35 % — на галантерею, обувь, товары для дома, домашний текстиль, керамику и мебель; до 30 % — на мужскую одежду, белье, чулочно-носочные изделия, а также до 15 % — на товары для детей.

Подробнее с акционным ассортиментом можно ознакомиться на официальных сайтах универмагов в разделе «Акции».

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