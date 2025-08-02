В Москве нашли мертвым украинского актера-предателя 2.08.2025, 10:58

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Последние дни он провел в маленькой комнате в одиночестве.

В пятницу, 1 августа, в Москве нашли мертвым актера украинского происхождения Максима Глотова. В Украине его считают предателем из-за выступлений на временно оккупированных территориях, пишет УНИАН.

Как сообщают российские СМИ, тело 60-летнего актера нашли в квартире на улице Вучетича, после того как друзья забили тревогу из-за длительного отсутствия связи с ним.

Следов насилия обнаружено не было, вероятной причиной смерти стал сердечный приступ или отрыв тромба, однако окончательную причину назовет судебно-медицинская экспертиза.

По данным SHOT, Глотов несколько месяцев не общался с близкими и в последнее время не работал по специальности. Незадолго до смерти он работал водителем. Несколько лет он был прописан в квартире на Патриках в Москве, а после - перебрался в квартиру на улице Вучетича, где купил себе комнату.

Его родные сейчас живут в Одессе. Последние работы Глотова в кино датируются 2023 годом.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Он сыграл более 120 ролей в кино и сериалах, в частности в проектах «Склифосовский», «Содержанки», «Желтый глаз тигра».

Последние годы жизни, по сообщениям его знакомых, актер жил в нищете, подрабатывал водителем и фактически был забыт зрителями и режиссерами. Его активная поддержка политики Кремля и участие в фестивалях в оккупированном Крыму вызвали резкую реакцию украинцев. За это он попал в базу «Миротворец».

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