«Ник и Майк»: Визит в Россию плохо скажется на здоровье Лукашенко 2.08.2025, 11:02

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И на лояльности его окружения.

Визит Лукашенко в Россию идет почти по плану, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Вчера предсказуемо грозили «орешником», но как-то невнятно. Возможно, потому, что он существует лишь в единственном серийном экземпляре.

Синепалый предсказуемо пытался работать на «полшишки». То оговаривался, называя действия России, захватом украинских территорий, но быстро соглашался с тем, что «это возврат своего». То как-то не слишком грозно учил Дональда Трампа тому, как нужно вести мирные переговоры. Определенно не хотелось зарыть форточку для сепаратных контактов, а также перед глазами стояли две атомные подводные лодки США, которые своим белогорячечным бредом к берегам России вызвал Димон Медведев.

В целом картинка, которую демонстрировали миру синепалый и окурок, вполне может быть использована для художественного фильма о том, как два престарелых клиента психушки на скамейке рассуждают о глобальном.

Общение продолжится в формате, который мы описывали выше. У двух сторон свои тактические интересы. Однако разные позиции и весовые категории. Деньги у России выбить будет сложно, так же, как и орешник. И по той же причине - их нет. К слову, российские медиа начинают готовить население к девальвации. Что будет с курсом валюты хунты - аналогично предсказуемо.

И вообще наш квартет не рекомендует синепалому длительные визиты в Россию.

Вредно для здоровья и ситуации в элите агрохунты. Кто знает, чем она занимается без босса целых три дня.

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