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В Минске появилась новая зона отдыха

  • 2.08.2025, 11:24
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В Минске появилась новая зона отдыха

Там можно «встретить» Владимира Короткевича.

Минчане облюбовали новую зону отдыха. «Минск-Новости» посмотрели, чем «Сад вершаў» привлекает местных жителей.

Этой территории предназначалось стать местом притяжения. Долгое время зона в границах ул. Л.Сапеги, И.Алибегова, Я.Брыля и пр. Дзержинского была плохо освоена. Хотя холмистая местность и река Мышка всегда привлекали местных жителей, особенно детей.

А потом команда единомышленников во главе с Владиславом Кашевским подала заявку на участие в конкурсе проектов новой зоны отдыха.

«Сначала мы выдвинулись на местность, чтобы собрать информацию. Пока разрабатывали концепцию, обратили внимание: рядом улица Янки Брыля. Случайно кто-то предложил название „Сад вершаў“. Решили поискать нечто похожее, оказалось, аналогов нет. И мы ухватились за эту идею», – рассказал Владислав.

Поэты плечом к плечу

Автор проекта поведал: не все задуманное удалось реализовать. Причина тому – климатические условия. Но Кашевский в целом доволен, как сейчас выглядит парк.

На входе – необычная композиция из камней. Она как бы приглашает на «Алею вершаў». Вдоль дорожки выставлены стенды с изображениями известных белорусских поэтов и их произведениями.

Одна из достопримечательностей парка – беседка для буккроссинга в виде открытой книги. Здесь можно взять книгу и почитать её на соседней лавочке. Интересно, что местные жители активно приносят туда экземпляры из своих библиотек и оставляют их для других.

Конечно же, можно увидеть в парке и детскую площадку. Выполнена она из дерева, есть даже «желуди». Природный стиль хорошо резонирует с названием зоны отдыха, которая, как подчеркивает сам автор проекта, является именно садом.

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