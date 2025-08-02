Взрывы в Липецке, Рязани и в Крыму: горят нефтебазы и аэродромы 1 2.08.2025, 11:21

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Стали известны результаты массированного удара дронов в этих регионах.

В ночь на 2 августа Липецк, а также другие города России, подверглись атаке неизвестных дронов. Кроме того, громко было и в оккупированном украинском Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Отметим, что громко этой ночью было в Липецке, Рязани, Таганроге, Воронежской области и в оккупированном Крыму. Подробнее рассказываем ниже.

Липецк

В частности, канал SHOT пару часов назад написал, что в разных районах Липецка прогремело не менее 4 взрывов. Перед этим россияне слышали сигнал воздушной тревоги, а после - якобы работу ПВО по дронам.

Через некоторое время в других Telegram-каналах появились видео, на которых, как утверждается, запечатлены кадры в момент атаки дронов и непосредственно взрывы. Утверждалось, что под атакой был военный аэродром.

Рязань

Также в сети утверждают, что под атакой дронов буквально недавно оказалась Рязань. На опубликованных фото и видео видно, что после атаки возник минимум один пожар и видно дым. Официальных комментариев пока нет.

Обновлено

В сети сообщают, что в Рязани пожар в районе НПЗ.

Взрывы в Липецке, Рязани и в Крыму: могли быть атакованы аэродромы, есть пожары

Telegram-канал Baza пишет, что взрывы этой ночью было слышно над аэродромом «Дягилево» в Рязани.

Крым

Кроме того, проукраинский Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что Крымский мост перекрыт уже более трех часов. Параллельно канал писали, что в Феодосии (Крым) было слышно серию взрывов.

Обновлено в 04:40

В сети появились кадры, на которых, как утверждается, в Феодосии в районе нефтебазы возник пожар. Также сообщается, что город уже несколько часов атакуют неизвестные дроны.

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