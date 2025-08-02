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Число случаев ВИЧ в российской армии подскочило на 2000% с начала войны

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  • 2.08.2025, 11:35
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Число случаев ВИЧ в российской армии подскочило на 2000% с начала войны

В чем причина?

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество случаев заражения ВИЧ среди российских военнослужащих увеличилось на 2000%, пишет The Moscow Times. Согласно новому докладу «Фонда Карнеги за международный мир», резкий рост связан как с условиями фронта — незащищенными половыми контактами среди военных и употреблением наркотиков — так и с политикой российских властей, которые под видом защиты «традиционных ценностей» усилили давление на профилактические и просветительские организации, борющиеся с ВИЧ.

По данным фонда, к концу 2022 года число случаев заражения в армии выросло в 13 раз по сравнению с довоенным уровнем, а к концу 2024 года — в 20 раз. Эксперты предупреждают: «Демографические и экономические последствия вспышки будут ощущаться десятилетиями и могут оказаться даже разрушительнее, чем последствия от вторжения в Украину».

Доклад также указывает на общую неблагополучную ситуацию с ВИЧ в России. Начиная с 2022 года, страна стабильно входит в пятерку мировых лидеров по числу новых заражений, уступая лишь Южной Африке, Мозамбику, Нигерии и Индии. В 2021 году на Россию приходилось 3,9% всех новых случаев ВИЧ в мире — больше, чем на Танзанию, Уганду, Замбию или Кению.

«Нет объективных причин, почему уровень ВИЧ снижается по всему миру, но продолжает расти в России. Это связано исключительно с политическими решениями», — подчеркивают аналитики «Фонда Карнеги». В качестве примера они приводят действия Кремля, направленные против организаций, занимающихся профилактикой ВИЧ.

Так, 3 апреля Генеральная прокуратура России признала «нежелательной» деятельность Elton John AIDS Foundation — благотворительной организации, основанной британским музыкантом Элтоном Джоном, которая занимается лечением, информированием и расширением доступа к медицинской помощи в сфере ВИЧ/СПИДа. Причиной стало якобы продвижение «нетрадиционных сексуальных отношений». Организация, основанная в 1992 году и работающая более чем в 90 странах, ставит своей целью борьбу с ВИЧ-стигматизацией, защиту ЛГБТК+ и окончание эпидемии СПИДа. Российские власти, однако, обвинили фонд в «пропаганде западных моделей семьи и смены пола».

По данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к осени 2022 года ВИЧ был диагностирован у 1% населения России — это порядка 1,5 миллиона человек. «Россия достигла довольно печальных «успехов» — до 1,5 млн инфицированных. Это 1% населения», — заявлял глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа Вадим Покровский. Его прогноз неутешителен: к 2030 году число новых заражений может достичь 660 тысяч.

В возрастной группе от 15 до 49 лет уровень инфицированности в России составляет 1,5%. Это больше, чем в большинстве африканских стран: например, в Эфиопии он равен 0,9%, в Конго — 0,7%, в Нигерии — 1,3%. Европейские страны по этому показателю Россия опережает 3–15 раз: в Германии, например, ВИЧ выявлен у 0,1% населения в возрасте 15–49 лет, в Италии — у 0,2%, в Испании — у 0,4%, а в Португалии — у 0,5%.

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