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Лукашисты нашли новых «виновных» в дефиците картошки

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  • 2.08.2025, 11:48
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Лукашисты нашли новых «виновных» в дефиците картошки

В МАРТ заявили о «четырех поставщиках».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало результаты своего расследования, куда «пропадала» картошка в Беларуси весной 2025 года. В ведомстве заявили, что по результатам проверок установили нарушения еще у 4 поставщиков картофеля, пишет «Телеграф».

«Дело «Картошка». Доигрались 2.0?!» — с таким заголовком министерство выпустило свой отчет.

Так, как сообщили в МАРТ, 26, 27 июня, 11 и 31 июля 2025 года комиссия «установила еще 4 факта нарушения антимонопольного законодательства в отношении:

ФХ «Яблоневый сад» (Гомельская область);

РУП «Толочинский консервный завод» (Витебская область);

КХ Пакуша И.А. (Минская область);

КФХ «Журавлиный крик» (Минская область).

Как заявили в МАРТ, «для учета в работе и принятия необходимых мер реагирования» специалисты направили в облисполкомы информационные письма.

«Был создан дефицит»

В ведомстве утверждают, что ФХ «Яблоневый сад» «не выполнило поставки качественного картофеля из стабилизационных фондов в розничную сеть «Евроопт», тем самым был создан дефицит картофеля в торговых объектах».

«Для сети мог быть поставлен картофель с калибром менее 35 мм, не соответствующий ГОСТ, однако в декларации фермерского хозяйства о соответствии указано, что вся партия свежих овощей, в том числе картофеля, соответствует требованиям Таможенного союза и ГОСТу», — подчеркнули в МАРТ.

Поставили «не в полном объеме»

Далее специалисты заявили, что РУП «Толочинский консервный завод» в апреле поставил картошку из стабфонда в ЗАО «Доброном» «не в полном объеме».

«Отгрузка картофеля в адрес ЗАО «Доброном» по его заявке не производилась, но в тоже время предприятием отгружался картофель иным хозяйствующим субъектам и в собственную торговую сеть, из чего следует, что РУП «Толочинский консервный завод» имело возможность выполнить договорные обязательства по поставке картофеля из стабфонда», — подчеркнули в министерстве.

«Отгрузили только 7,8% картофеля»

В свою очередь КХ Пакуша И.А., по данным МАРТ, в апреле-мае «не выполнило договорные обязательства по поставке картофеля из стабфонда в торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет»».

«Было отгружено только 7,8 процента картофеля от согласованного объема и графика. В мае текущего года отгрузки вообще не осуществлялись. В то же время хозяйство отгружало картофель другим субъектам хозяйствования, в том числе по договорам из свободных ресурсов», — заявили в ведомстве.

«Не выполнило заявки»

А КФХ «Журавлиный крик», согласно отчету, «не выполнило заявки ООО «Санта Ритейл» и неполностью выполнило заявки ЗАО «Доброном» на поставку картофеля урожая 2024 года».

А кому дали штраф и «административку»?

Кроме того, Министерство антимонопольного регулирования и торговли» сообщило, что еще на 3 производителей наложили штрафы в общей сумме более 6 тыс рублей. А должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Речь идет о СПК «Гигант», РУНП «Могилевская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук Беларуси», ОАО «Экспериментальная база «Спартак», которые «не указывали в ТТН сведения, связанные с установлением цен, что нарушает постановление Правительства № 713».

Также нарушения нашли и у организаций в Минской области и Минска — ТПУП «ДараСтройТорг» и ООО «ЭкоФрутЛенд». Материалы в их отношении направили в экономические суды.

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