Reuters: США и НАТО будут вооружать Украину по-новому 2.08.2025, 11:54

Механизм позволит избежать длительных процедур.

США и страны НАТО работают над созданием новой системы поставок оружия Украине.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько анонимных источников, план предполагает использование средств союзников для финансирования передачи или закупки американского вооружения, в обход длительных процедур.

Ориентир на приоритеты Киева

Новая модель поддержки основывается на списке приоритетных потребностей Украины, известном под аббревиатурой PURL.

Киев формирует перечень необходимого оружия партиями по 500 миллионов долларов. Затем союзники, под координацией генсека НАТО Марка Рютте, распределяют между собой, кто предоставит конкретные виды вооружения или оплатит их закупку.

По словам одного из европейских чиновников, эта схема направлена на достижение итоговой цели – передать Украине оружие на сумму до 10 миллиардов долларов.

«Это отправная точка, и мы стремимся к этой амбициозной цели. Сейчас мы движемся в этом направлении», – сообщил собеседник Reuters на условиях анонимности.

Будет участвовать весь Альянс

Высокопоставленный представитель НАТО отметил, что речь идет о добровольной инициативе, но в ней ожидается участие всех стран-членов Альянса.

Это первый шаг к системной военной поддержке Украины, которая с 2022 года ведет ожесточенную оборонительную войну против российской агрессии.

Источники уточняют: новая система позволяет обойти бюрократические процедуры по одобрению поставок американского оружия, что особенно актуально на фоне необходимости срочно пополнять запасы ВСУ.

Однако при этом НАТОвские страны должны заранее оплачивать Вашингтону расходы на восстановление арсеналов. По информации агентства, переговоры о первом транше уже идут, хотя точных данных о перечисленных средствах пока нет.

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