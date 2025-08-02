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Художник обнаружил 122-летнее послание в бутылке в стене маяка

  • 2.08.2025, 11:57
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Художник обнаружил 122-летнее послание в бутылке в стене маяка

Расшифровка текста заняла несколько дней.

Художник из Тасмании Брайан Берфорд обнаружил запечатанную стеклянную бутылку с посланием, спрятанную в нише стены маяка Кейп-Бруни более 122 года назад. Как пишет (The Guardian https://www.theguardian.com/australia-news/2025/aug/02/painter-discovers-message-in-a-bottle-lighthouse-walls-tasmania), специалист работал в помещении наверху маяка, где находятся линза и механизм освещения, разбираясь с ржавчиной и коррозией, когда его внимание привлёк блеск в стене.

Чтобы открыть бутылку, Берфорд обратился за помощью к реставраторам Тасманийского музея и художественной галереи, которые бережно извлекли хрупкую состаренную бумагу.

«Бутылка была запечатана пробкой, покрытой битумом, что затрудняло её извлечение», — рассказал телеканалу ABC Кобус ван Бреда, старший реставратор бумаги музея.

«Нам пришлось удалить битум с верхней части пробки, а затем аккуратно обойти пробку, чтобы отделить её от стекла, поскольку пробка была пропитана битумом», — объяснил он.

По словам команды, расшифровка послания заняла несколько дней. Оказалось, что письмо было не просто запиской, а конвертом с двумя рукописными страницами, в которых подробно описывались улучшения, проведённые на маяке в 1903 году.

Записка была подписана инспектором маяков Морского совета Хобарта Дж. Р. Мичем, который руководил строительством и обслуживанием нескольких известных маяков по всей Тасмании, включая мыс Сорелл, остров Маацуйкер, остров Тасман, мыс Тейбл и Мерси-Блафф.

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