В Мали российские наемники попали в ловушку 2.08.2025, 12:02

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Разгромлена целая колонна.

Колонна российских наемников Африканского корпуса попала в ловушку в Мали. Некоторые из боевиков ранее находились в составе ЧВК «Вагнера».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проект Tatarigami_UA в X (Twitter).

По предварительным данным, атака произошла 1 августа. Есть информация, что по меньшей мере трое наемников убиты.

«Хотя фактическое количество жертв, вероятно, составляет 4 убитых и 8 раненых из Африканского корпуса», — говорится в сообщении.

Анализ данных свидетельствует, что среди погибших также могли быть солдаты армии Мали, а за атакой могли стоять боевики из JNIM (Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин) — филиала Аль-Каиды в Сахеле. Признаков участия туарегских повстанцев нет.

«По словам источника с относительно надежной репутацией, колонну атаковали из пулеметов и гранатометов, при этом одна граната, вероятно, поразила бронемашину в составе конвоя, вероятно, MRAP», — говорится в сообщении.

По информации Tatarigami_UA, был поражен грузовик Урал-4320 MTP-A2.1. В январе 2025 года зафиксирована переброска сотен российских машин в Мали через Гвинею, а затем было по меньшей мере еще две поставки.

OSINT-аналитики считают, что пораженный Урал МТП — мобильная мастерская для обслуживания и ремонта техники.

В российских Telegram-каналах, в том числе и в одном из каналов ЧВК «Вагнера», подтвердили гибель наемников из Африканского корпуса в Мали. Засаду организовали в районе города Тененку, в регионе Мопти.

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