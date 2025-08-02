В Беларуси появился первый глэмпинг 1 2.08.2025, 12:05

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Что это такое и сколько стоит?

Скажи кому-нибудь лет 30 назад, что отдых в палатке может быть «на богатом», — не поверили бы. Дикарями ехали, чтобы в первую очередь сэкономить: не платишь за жилье — значит, бережешь бюджет, растягивая отпуск на подольше. Но в XXI веке все изменилось. Переночевать в палатке (гламурной, конечно же, не обычной) может стоить столько же, сколько и в пятизвездочном отеле. И желающие отдать деньги за комфортное слияние с природой находятся: шатры не страдают от одиночества. Улучив момент, когда дождь отступил, Onlíner отправился в белорусский глэмпинг — место, где традиционно спартанский отдых «проапгрейдили» до роскошного.

На Вилейку!

Берега Вилейского водохранилища начали обрастать кемпингами более десяти лет назад. Тогда все было просто и без изысков: щитовые домики, обычные беседки, зона для гриля, но, самое главное, — доступ к душевым и биотуалетам. Крайне важная опция для «неженок», стремящихся отдыхать на природе, но всем сердцем противящихся «первобытному строю».

Распробовав такой формат отдыха, белорусы стали требовать большего: хороших спортивных площадок, оборудованных пляжей, детских зон. Появление инстаграмных и достаточно дорогих глэмпингов было лишь вопросом времени: сфера развивалась, несмотря на бурчание тех, кто «всю жизнь ездил на это место и не платил, а тут вдруг почему-то должен раскошеливаться из-за коммерсантов».

К освоению береговой линии Вилейского водохранилища четыре года назад подключился и Сергей Третьяк. Мужчина говорит, что на подвиг (организовать бизнес в сфере гостеприимства без электричества, водопровода и канализации достаточно сложно) его подтолкнуло желание показать белорусам новый вид отдыха. Ну и личные предпочтения, само собой: Сергей обожает проводить время за городом.

— Понятно, что погода в Беларуси непредсказуемая. Лето может быть как максимально жарким, так и бесконечно дождливым. Но что поделаешь. В конце концов, не только у нас так. Скандинавские страны тоже не могут похвастаться большим количеством солнечных дней, а туризм там процветает, — делится размышлениями собеседник.

Откладывать мечту о красивом отдыхе на крутых берегах Сергей перестал в 2021 году: как только потеплело, приступил к поиску участка для будущего проекта. Объездив браславский и нарочанский регионы, выбор остановил все же на вилейском крае, где как раз нашлись подходящие, а главное, свободные просторы.

Новая локация получила название «МЫСе». Начало базы — на «нулевом километре» Вилейско-Минской водной системы: намоленное рыбаками место. И хотя в планах мужчины было открыть именно глэмпинг, начинать было решено с более привычного, понятного большинству и доступного по цене кемпинга.

Вскоре на первых осваиваемых гектарах появились домики и беседки в скандинавском стиле («рорбу» и «хитте» соответственно). Цвет для компактных построек подобрали традиционный «норвежско-рыбацкий».

— Со стороны может показаться, что это простой бизнес: ставь домики и приглашай людей. Но вы даже не представляете, сколько ухода требует лес. Сначала его надо расчистить: за годы стихийного отдыха здесь образовались настоящие свалки, не один день ушел на то, чтобы просто вывезти мусор. Потом все деревья необходимо обследовать с помощью специалистов, обрезать сухие ветки, удалить сухостой и больные экземпляры, обработать территорию от клещей. И это не разовая акция: каждый год вместе с лесхозом мы осматриваем все деревья. Что касается размещения домиков, то их надо вписать так, чтобы ни одна сосна не пострадала. И вся эта работа ведется на фоне отсутствия электричества, не говоря уже о других благах цивилизации, — перечисляет Сергей.

Подъезды к кемпингу и часть его территории тоже пришлось подсыпать самостоятельно: в «оригинале» здесь была глина, раскатанная сотней авто. Во время дождей колея страшно раскисала. Дорожная техника и несколько самосвалов с гравием решили эту проблему. К слову, заехать на территорию кемпинга на машине не получится: оставляешь «ласточку» на стоянке и дальше — пешком, со специальной тележкой для перевозки вещей.

— Это была наша принципиальная позиция: никаких автомобилей не территории кемпинга, — уточняет Сергей. — Не все гости поначалу хотели это принимать: ну как так — не подъехать напрямую к домику. Владельцы «электричек» так и вовсе часами готовы были спорить, пытались убеждать, что это не машина, а «большой пауэрбанк». Но мы твердо стояли на своем: все авто остаются на гостевой парковке при въезде. Безопасность на первом месте (многие гости отдыхают с маленькими детьми). Да и вред природе машины наносят немалый. Со временем, конечно, люди оценили наши старания, ведь сегодня очень тяжело найти место для отдыха у воды, которое не будет заставлено автомобилями.

Ограничения касаются и музыки. Многие любят приехать на природу и на всю громкость включить колонки. У нас же зона тихого отдыха. Договариваемся так: ваша музыка должна быть слышна только вашей компании. И никому больше. После 22:00 громкость убавляем, а после 23:00 — выключаем полностью.

Логика «я заплатил, значит, имею право делать что хочу» не работает. В соседнем домике люди точно так же заплатили. И имеют право наслаждаться общением друг с другом под щебет птиц, шум сосен и треск костра.

Конечно, когда мы только открылись, было очень много споров на эту тему. Но со временем нас все больше стали выбирать гости, которые разделяют такой подход к отдыху. Если же эксцессы все-таки случаются, стараемся их решать.

Но не домиками едиными живет кемпинг. Сюда можно приехать на автодоме, с кемпером, со своей палаткой (можно арендовать и на месте), взять «напрокат» беседку (в том числе большую, до 30 человек) или уютную поляну. Для любителей отдыха пожарче есть баня, виды откуда открываются шикарные.

Холодильников в «МЫСе» нет. Но так как гости чаще всего останавливаются всего на одну ночь, то и проблем с сохранностью продуктов не возникает.

С отсутствием электричества справляются благодаря пауэрбанкам и специальным светильникам: их выдают всем гостям.

— Когда кемпинги только начали появляться, тут же полились возмущения: почему за вход на некогда бесплатную территорию теперь надо платить? Мол, это несправедливо.

— Действительно, такое мнение есть, — подтверждает Сергей. — Но всем не угодишь: одни недовольны, другие благодарят за то, что лес и берега наконец очистили от мусора и благоустроили. Вообще, это довольно философский вопрос. Противники кемпингов говорят, мол, где нам теперь отдыхать? Хорошо, а где отдыхать тем, кто хочет приехать в красивое место, воспользоваться вечером душевой, не думать, где помыть посуду. Получается, нужны и дикие пляжи, и кемпинги.

Да и платишь же не за воздух. Ты попадаешь на ухоженную территорию, можешь воспользоваться туалетом, спортивной и детской площадками, оборудованным официальным пляжем (мы открыли его в прошлом году, и, поверьте, это было не так просто). В конце концов, выбросить мусор, а не везти его с собой в город.

А если нужен именно дикий отдых, то береговая линия Вилейского водохранилища составляет 140 километров. И кемпинги расположены далеко не на каждом шагу, места хватит всем.

Гламур на природе

Территория, которую занял «МЫС», разделена на две части: кемпинг и глэмпинг. Никаких заборов между этими «вселенными» нет. Вместо ограждения — петляющая тропа с красивыми ивовыми арками. То есть проход свободный. Но им никто не злоупотребляет. Активная тусовка остается на территории кемпинга. В глэмпинге же другая атмосфера: тишина, покой, умиротворение.

Несмотря на то что изначально глэмпинг и был путеводной звездой Сергея, только в этом сезоне удалось приступить к возведению инфраструктуры для него.

Пока на берегу можно найти восемь модулей: шесть конусообразных белл-тентов и два тент-хауса, уже больше похожих на привычные всем домики. В планах расширить локацию до 15—20 жилых модулей.

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