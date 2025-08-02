закрыть
2 августа 2025, суббота, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Итальянские истребители F-35 начали охранять небо над странами Балтии

  • 2.08.2025, 12:25
Итальянские истребители F-35 начали охранять небо над странами Балтии

Торжественная церемония ротации прошла на эстонской авиабазе Эмари.

В пятницу на эстонской авиабазе Эмари прошла торжественная церемония ротации миссии воздушной безопасности, в рамках которой португальские военно-воздушные силы передали дежурство итальянским коллегам, сообщает err.ee.

Отныне воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители F-35 ВВС Италии.

Итальянские истребители, прибывшие на базу Эмари, будут находиться на круглосуточном боевом дежурстве. Это уже четвертая миссия итальянцев в Эстонии, в предыдущий раз они несли службу здесь в 2021 году.

F-35 Lightning II — многофункциональный истребитель американского производства, предназначенный как для защиты воздушного пространства, так и для ударов по наземным и морским целям, а также для выполнения разведывательных задач.

Миссия воздушной безопасности стран Балтии действует с 29 марта 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва стали членами НАТО. В 2012 году на саммите в Чикаго было решено продлить ее на неопределенный срок.

Звено истребителей ВВС Португалии дежурило в Эмари с апреля 2025 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич