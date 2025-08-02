Итальянские истребители F-35 начали охранять небо над странами Балтии 2.08.2025, 12:25

Торжественная церемония ротации прошла на эстонской авиабазе Эмари.

В пятницу на эстонской авиабазе Эмари прошла торжественная церемония ротации миссии воздушной безопасности, в рамках которой португальские военно-воздушные силы передали дежурство итальянским коллегам, сообщает err.ee.

Отныне воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители F-35 ВВС Италии.

Итальянские истребители, прибывшие на базу Эмари, будут находиться на круглосуточном боевом дежурстве. Это уже четвертая миссия итальянцев в Эстонии, в предыдущий раз они несли службу здесь в 2021 году.

F-35 Lightning II — многофункциональный истребитель американского производства, предназначенный как для защиты воздушного пространства, так и для ударов по наземным и морским целям, а также для выполнения разведывательных задач.

Миссия воздушной безопасности стран Балтии действует с 29 марта 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва стали членами НАТО. В 2012 году на саммите в Чикаго было решено продлить ее на неопределенный срок.

Звено истребителей ВВС Португалии дежурило в Эмари с апреля 2025 года.

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