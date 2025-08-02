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В Беларуси изменились цены на драгметаллы, скупаемые у населения

  • 2.08.2025, 12:26
В Беларуси изменились цены на драгметаллы, скупаемые у населения

За сколько можно сдать золото?

Расчетные цены на драгоценные металлы, которые закупаются в Госфонд, изменились с 1 августа, сообщает Министерство финансов РБ.

По информации ведомства, на данный момент один грамм золота оценивается в 310,31 рубля (в июле — 304,69 рубля). Также подорожалo серебро — его стоимость составила 3,40 рубля за грамм (в июле — 3,35 рубля).

В то же время платина подешевела: нынешняя цена — 123,84 рубля за грамм, тогда как в июле она достигала 126,31 рубля.

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