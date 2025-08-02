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Производство пива в ЕС выросло до 34,7 млрд литров

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  • 2.08.2025, 12:45
Производство пива в ЕС выросло до 34,7 млрд литров

Польша входит в тройку лидеров.

В 2024 году страны Европейского союза произвели 32,7 млрд литров пива с содержанием алкоголя более 0,5%, а также 2 млрд литров безалкогольного пива и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%, что в сумме составило 34,7 млрд литров, сообщает err.ee.

По сравнению с 2023 годом производство алкогольного пива выросло на 0,6% (+0,2 млрд литров), а безалкогольного - на 11,1% (+0,2 млрд литров), выясняется из данных Eurostat.

Лидеров производства по-прежнему остается Германия с 7,2 млрд литров (22,2% от общего объема производства в ЕС), за ней идут Испания с 4,0 млрд литров и Польша с 3,4 млрд литров. В пятерку входят также Нидерланды (2,2 млрд литров) и Бельгия (2,1 млрд литров).

Производство пива в Эстонии составило в 2024 году около 135 млн литров, тогда как в Латвии - около 83 млн литров. В Литве показатели были существенно выше - около 306 млн литров.

В экспорте пива первое место занимают Нидерланды - 1,5 млрд литров, несмотря на снижение экспорта на 12% по сравнению с годом ранее.

Импортом пива в ЕС больше всего занимается Франция - 0,8 млрд литров.

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