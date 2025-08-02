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В Китае в университет впервые поступил робот-гуманоид

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  • 2.08.2025, 12:58
В Китае в университет впервые поступил робот-гуманоид

После окончания программы он, как и остальные студенты, напишет диссертацию.

Впервые в истории высшего образования в аспирантскую программу одного из ведущих университетов Китая зачислен человекоподобный робот, вызвав обсуждения в социальных сетях, сообщает South China Morning Post.

Гуманоид по имени Xueba (с китайского это переводится как «отличник») будет четыре года изучать театр, кино и китайскую оперу в Шанхайской театральной академии. После этого, робот, как и остальные студенты, напишет диссертацию.

Внешне робот также вряд ли будет сильно отличаться от одногруппников. Он похож на обычного взрослого мужчину: его рост – 175 см, а вес – 30 кг. Xueba может физически взаимодействовать с людьми и выражать эмоции. Причем не только словами, но и мимикой – благодаря специальному силиконовому покрытию на лице.

Сам Xueba 01 называет себя «артистом с искусственным интеллектом». Он пошутил, что если таки не получит высшее образование, то его могут просто обнулить и передать в дар музею, и тогда он хотя бы «станет частью истории искусства».

Эта история вызвала широкие дебаты в соцсетях. Некоторые выразили восхищение: они считают, что Xueba 01 принимает на себя важную задачу в отношениях человека и робота. Другие, наоборот, скептически отнеслись к проекту. Один из пользователей написал, что «искусству нужен жизненный опыт, а творения робота, управляемые алгоритмом, не могут по-настоящему передать это».

«Некоторые аспиранты в Китае по-прежнему получают менее 3000 юаней (420 долларов США) в месяц. Не забирает ли этот робот слишком много ресурсов, предназначенных для реальных студентов?» – спросил другой.

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