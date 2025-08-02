Боец ВСУ: Под Покровском оккупанты штурмуют как «зомби» 2.08.2025, 13:04

Командование отправляет их на пустые позиции.

На Покровском направлении враг погибает, но пытается продвигаться дальше ценой огромных потерь в живой силе. Об этом заявил Павел Гвозденко, заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения «Тайфун» НГУ в эфире «КИЕВ24».

«Очень горячая обстановка. Враг абсолютно не жалеет сил и средств. Большое количество врага, живой силы особенно, активно ведет наступательные действия. Наши Силы обороны эффективно этому противодействуют. Враг погибает, но продвигается дальше, используя все больше живой силы», - отметил Гвозденко.

Военный отметил, что причины безостановочного движения россиян вперед по тактике «зомби» кроются в действии вражеской пропаганды. По его словам, роспропаганда на своих ресурсах выкладывает информацию о том, что Россия захватила определенные населенные пункты и позиции, поэтому оккупанты убеждены, что идут на позиции, где уже нет украинских сил.

«Действительно, большая плотность вражеского огня и наступательных действий. Очень сложная ситуация», - добавил Гвозденко, говоря о Покровском направлении.

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