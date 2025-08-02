Как белорусам не платить за мобильный интернет за границей 2.08.2025, 13:05

Есть одна простая лазейка.

Никто не хочет переплачивать за использование сетей домашнего оператора за границей, но есть одна лазейка, которая поможет сэкономить на интернет-услугах в Европе.

Исследуя лучшие тарифные планы eSIM для путешествий за границу, журналисты наткнулись на лазейку, которая может позволить полностью бесплатно пользоваться мобильным интернетом во время поездок или же просто некоторое время, если вы живете в одной из стран ЕС, пишет techadvisor.com.

Ряд операторов eSIM предлагают бесплатные пробные периоды в некоторых странах. В зависимости от местоположения и продолжительности вашего пребывания, вы можете воспользоваться бесплатными пробными периодами от разных операторов и не платить за мобильный интернет.

Нужно быть осторожным, чтобы каждое пробное предложение не активировалось автоматически, как только вы прибудете в пункт назначения. Также помните, что тарифные планы eSIM обычно покрывают только мобильный интернет, поэтому с вас все равно может взиматься плата за роуминг при отправке SMS или совершении и приеме звонков через мобильную сеть. Однако вы можете избежать этого, используя приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp.

В любом случае, эти бесплатные пробные периоды eSIM могут значительно сократить расходы на мобильный интернет за границей.

В Великобритании, например, лучшее предложение на пробный период eSIM предлагает оператор Nomad: 1 ГБ данных в 48 странах, действительный в течение трех дней. Есть пробные версии eSIM от Airalo (1 ГБ данных, 7 направлений, срок действия 1 день), GigSky (100–500 МБ данных, срок действия 7–15 дней), iRoamly (500 МБ данных, более 100 направлений, срок действия 1 день) и SIM Local (неуказанный объем данных, срок действия 1 день).

В других странах ЕС у местных операторов есть подобные предложения.

Для справки: eSIM (embedded SIM) — встроенная электронная SIM-карта. В отличие от обычной SIM-ки, ее не нужно вставлять и извлекать, так как она уже находится в смартфоне. eSIM дает возможность подключаться к мобильной сети без физической SIM-карты и может использоваться параллельно с ней.

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