Урок для Москвы и Пекина Юрий Вишневский, «Деловая столица»

2.08.2025, 13:16

2,726

Трамп разминается на Индии.

31 августа президент США подписал указ о новых «взаимных тарифах» (reciprocal tariff) для всех стран мира. Эти таможенные пошлины вступят в силу 7 августа. В частности, 15 стран получили тарифы 25% и выше, еще 11 стран — 18-20%, 39 стран и Евросоюз — 15%, остальные страны (в том числе Украина и Россия) — 10%. Больше всего «повезло» Сирии — для нее тариф 41%, почти столь же «счастливы» Лаос и Мьянма (Бирма) — по 40%, Швейцария — 39%.

Впрочем, нас сейчас интересуют не «чемпионы» этого списка, которыми Дональд Трамп особенно не доволен, а два соседа: Индия и Пакистан. Трамп хвастается, что именно он остановил военный конфликт между этими двумя странами три месяца назад. Однако сейчас Вашингтон демонстративно дружит с Исламабадом против Нью-Дели. И это своеобразно проявилось в тарифах.

Напомним, что Трамп уже вводил высокие тарифы для почти всех стран мира своим указом от 2 апреля. Тогда размер тарифа устанавливался по простой формуле, понятной и самому Трампу: он смотрел, какая доля товарного потока из данной страны в США не покрыта встречным товарным потоком из США в эту страну, делил на два (потому что добрый!), округлял — и эта цифра (в процентах) означала тариф для этой страны. Если бы он не делил на два, тариф был бы в два раза выше. Смысл термина «взаимный тариф» в том, что это компенсатор торгового дисбаланса. Через месяц Трамп приостановил свои тарифы на 90 дней, и вот теперь вводит вновь. Но на этот раз он вычислил тарифы не по формуле, а в соответствии с прогрессом в торговых переговорах.

После этой ремарки вернемся к двум нашим героям: Нью-Дели и Исламабаду. Оба они были и остаются в числе стран, для которых Трамп установил довольно высокие тарифы. 2 апреля по своей формуле он ввел тариф 26% для Индии и 29% для Пакистана. В указе от 31 июля видим новые цифры: 25% для Индии и 19% для Пакистана. То есть индусам Трамп снизил тариф на 1%, а пакистанцам — на 10%. Впрочем, если посмотреть на результат, то разница между 25% и 19% не впечатляет. Однако «взаимные тарифы» — это лишь часть торговой политики Белого дома. К ним Трамп добавляет «призы» для тех, кого хочет поощрить, и «штрафы» для тех, кого хочет наказать. И вот к 19% для Исламабада он уже добавил «приз», а к 25% для Нью-Дели пообещал добавить «штраф».

«Приз» для Пакистана

30 июня Пакистан и США объявили о заключении торгового соглашения. Правда, обе стороны в тот день умолчали о параметрах сделки. Размер тарифа, на который согласился Пакистан, 19%, все любопытные узнали только на следующий день из указа Трампа.

Министерство финансов Пакистана сообщило, что соглашение приведет к «снижению взаимных тарифов, особенно на пакистанский экспорт в США», но воздержалось от конкретных цифр и сразу перешло к восхитительным перспективам. «Эта сделка знаменует собой начало новой эры экономического сотрудничества, особенно в энергетике, горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсах, информационных технологиях, криптовалютах и других секторах», — говорится в заявлении.

Исламабад назвал сделку признаком более широкого партнерства с Вашингтоном, а министр финансов Мухаммад Аурангзеб, возглавлявший заключительный раунд переговоров, заявил о достижении более масштабного экономического и стратегического соглашения. «С нашей точки зрения, оно выходит за рамки сиюминутных торговых императивов, и его главная цель заключается в том, чтобы торговля и инвестиции шли рука об руку», — сказал он в видеообращении.

В чем заключается это «более широкое партнерство», сразу же похвастался Трамп. «Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и Соединенные Штаты будут совместно работать над разработкой их огромных нефтяных запасов. Мы находимся в процессе выбора нефтяной компании, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!».

То есть «приз» для Исламабада заключается в американских инвестициях в совместную разработку нефтяных запасов Пакистана. Вероятно, речь идет о сланцевой нефти.

Как отмечает Reuters, соглашение имеет потенциально более широкие дипломатические аспекты. До прихода к власти Трампа отношения Исламабада с Вашингтоном в последние годы охладились, поскольку США сблизились с давним противником Пакистана — Индией. И сейчас Вашингтон стремится ослабить растущую зависимость Пакистана, страны с ядерным оружием и населением 240 миллионов человек, от Китая.

В то же время сближение Вашингтона с Исламабадом — это и наказание для Нью-Дели, в дополнение к другим «воспитательным мерам», объявленным Трампом.

«Штраф» для Индии

Индийские газеты цитируют откровения Трампа, который довольно четко объяснил, что тариф 25% — это наказание не только за дисбаланс в торговле, но и за членство Индии в БРИКС. Трамп сообщил об этом 30 июля на пресс-конференции в Белом доме. Он заявил, что БРИКС — это «атака» на доллар, и он не собирается никому этого прощать. «БРИКС, по сути, группа стран, выступающих против США, и Индия входит в нее, если вы можете в это поверить. Это атака на доллар, и мы никому не позволим атаковать доллар. Так что это частично БРИКС, частично торговля», — пояснил Трамп свой тариф для Индии, о котором он объявил утром 30 июля в своей социальной сети Truth Social.

Сейчас в БРИКС входят 10 стран, но ядром его считаются пять стран, давшие имя этому объединению (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Для Бразилии Трамп установил «взаимный тариф» 10% и 30 июля добавил к нему по политическим мотивам «дополнительный тариф» 40%, так что суммарно получилось 50%. Для России с 7 августа тоже будет действовать «взаимный тариф» 10%, а после 8 августа Трамп обещает намного больший тариф за нежелание окончить войну против Украины. Для Китая с 14 мая действует «взаимный тариф» 10% плюс «дополнительный тариф» 20% «для борьбы с цепочкой поставок синтетических опиоидов», суммарно получается 30%. Для Южной Африки Трамп установил «взаимный тариф» 30%.

Утром 30 июля, объявляя «взаимный тариф» 25% для Индии, Трамп пообещал еще и «штраф». «Помните, хотя Индия и наш друг, мы на протяжении многих лет вели с ней сравнительно мало бизнеса, потому что их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире, и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран. Кроме того, Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия ПРЕКРАТИЛА УБИЙСТВА В УКРАИНЕ — ВСЕ ЭТО НЕ ХОРОШО! ПОЭТОМУ ИНДИЯ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ТАРИФ В РАЗМЕРЕ 25% ПЛЮС ШТРАФ ЗА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ», — анонсировал Трамп в Truth Social.

В ночь на 31 июля он подтвердил желание наказать Индию за дружбу с Россией. «Мне все равно, что Индия сделает с Россией. Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом. Давайте оставим все как есть», — написал он в Truth Social. Это очень похоже на угрозу ввести против Индии «вторичные санкции» (в виде высокого дополнительного тарифа) за покупку российской нефти одновременно с введением санкций (в том же виде) против России.

По крайней мере, именно так расшифровали обещанный президентом США «штраф» в самой Индии. 31 июля агентство Bloomberg рассказало, ссылаясь на свои источники, что после этого заявления Трампа правительство Индии поручило государственным перерабатывающим предприятиям подготовить план альтернативных источников поставок нефти в случае прекращения поставок из России.

Индия является важнейшим источником спроса на российскую нефть, и Москве пришлось бы ежемесячно перенаправлять миллионы баррелей другим покупателям, если Нью-Дели прекратит закупки. «Индийские нефтеперерабатывающие заводы спешат закупать баррели нефти у других стран, и есть предварительные признаки того, что они могут сократить закупки российской нефти. Высокопоставленный руководитель крупного индийского нефтеперерабатывающего завода заявил, что компания попытается увеличить поставки нефти с Ближнего Востока и из Африки, при этом продолжая обращаться к правительству за рекомендациями о дальнейших действиях», — отмечает Bloomberg. По словам его источников, индийские нефтеперерабатывающие заводы практически завершили ежемесячный цикл бронирования российской нефти марки Urals для отгрузки в сентябре и не будут закупать ее в ожидании разъяснений от правительства.

1 августа то же агентство сообщило, что государственная Indian Oil Corp., которой принадлежит крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, уже закупила не менее 5 миллионов баррелей американской нефти в дополнение к 2 миллионам баррелей, поставленным из ОАЭ.

Угроза «вторичных санкций», скорее всего, не испугает Пекин, но для Нью-Дели это может оказаться слишком высокой ценой за любовь к российской нефти. К тому же Индия, в отличие от Китая, демократическая страна, и нынешнее правительство Индийской народной партии (Бхаратия джаната парти) во главе с Нарендрой Моди имеет влиятельную оппозицию в лице Индийского национального конгресса. Тот уже обвиняет Моди в неспособности достичь соглашения с Трампом в то время, как другие крупные мировые экономики, такие как Европейский Союз, Япония и Южная Корея, в последние дни заключили торговые соглашения с США. И как вопиющий провал Моди выглядит сближение Вашингтона с Исламабадом.

Следующая неделя покажет, захочет ли Моди рисковать политической стабильностью ради дружбы с Путиным. А от этого, в свою очередь, зависит цена «вторичных санкций» для России. Если, конечно, Трамп их введет, что тоже пока еще сомнительно, несмотря на всю его показную решимость.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com