Урок для Москвы и Пекина
- Юрий Вишневский, «Деловая столица»
- 2.08.2025, 13:16
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Трамп разминается на Индии.
31 августа президент США подписал указ о новых «взаимных тарифах» (reciprocal tariff) для всех стран мира. Эти таможенные пошлины вступят в силу 7 августа. В частности, 15 стран получили тарифы 25% и выше, еще 11 стран — 18-20%, 39 стран и Евросоюз — 15%, остальные страны (в том числе Украина и Россия) — 10%. Больше всего «повезло» Сирии — для нее тариф 41%, почти столь же «счастливы» Лаос и Мьянма (Бирма) — по 40%, Швейцария — 39%.
Впрочем, нас сейчас интересуют не «чемпионы» этого списка, которыми Дональд Трамп особенно не доволен, а два соседа: Индия и Пакистан. Трамп хвастается, что именно он остановил военный конфликт между этими двумя странами три месяца назад. Однако сейчас Вашингтон демонстративно дружит с Исламабадом против Нью-Дели. И это своеобразно проявилось в тарифах.
Напомним, что Трамп уже вводил высокие тарифы для почти всех стран мира своим указом от 2 апреля. Тогда размер тарифа устанавливался по простой формуле, понятной и самому Трампу: он смотрел, какая доля товарного потока из данной страны в США не покрыта встречным товарным потоком из США в эту страну, делил на два (потому что добрый!), округлял — и эта цифра (в процентах) означала тариф для этой страны. Если бы он не делил на два, тариф был бы в два раза выше. Смысл термина «взаимный тариф» в том, что это компенсатор торгового дисбаланса. Через месяц Трамп приостановил свои тарифы на 90 дней, и вот теперь вводит вновь. Но на этот раз он вычислил тарифы не по формуле, а в соответствии с прогрессом в торговых переговорах.
После этой ремарки вернемся к двум нашим героям: Нью-Дели и Исламабаду. Оба они были и остаются в числе стран, для которых Трамп установил довольно высокие тарифы. 2 апреля по своей формуле он ввел тариф 26% для Индии и 29% для Пакистана. В указе от 31 июля видим новые цифры: 25% для Индии и 19% для Пакистана. То есть индусам Трамп снизил тариф на 1%, а пакистанцам — на 10%. Впрочем, если посмотреть на результат, то разница между 25% и 19% не впечатляет. Однако «взаимные тарифы» — это лишь часть торговой политики Белого дома. К ним Трамп добавляет «призы» для тех, кого хочет поощрить, и «штрафы» для тех, кого хочет наказать. И вот к 19% для Исламабада он уже добавил «приз», а к 25% для Нью-Дели пообещал добавить «штраф».
«Приз» для Пакистана
30 июня Пакистан и США объявили о заключении торгового соглашения. Правда, обе стороны в тот день умолчали о параметрах сделки. Размер тарифа, на который согласился Пакистан, 19%, все любопытные узнали только на следующий день из указа Трампа.
Министерство финансов Пакистана сообщило, что соглашение приведет к «снижению взаимных тарифов, особенно на пакистанский экспорт в США», но воздержалось от конкретных цифр и сразу перешло к восхитительным перспективам. «Эта сделка знаменует собой начало новой эры экономического сотрудничества, особенно в энергетике, горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсах, информационных технологиях, криптовалютах и других секторах», — говорится в заявлении.
Исламабад назвал сделку признаком более широкого партнерства с Вашингтоном, а министр финансов Мухаммад Аурангзеб, возглавлявший заключительный раунд переговоров, заявил о достижении более масштабного экономического и стратегического соглашения. «С нашей точки зрения, оно выходит за рамки сиюминутных торговых императивов, и его главная цель заключается в том, чтобы торговля и инвестиции шли рука об руку», — сказал он в видеообращении.
В чем заключается это «более широкое партнерство», сразу же похвастался Трамп. «Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и Соединенные Штаты будут совместно работать над разработкой их огромных нефтяных запасов. Мы находимся в процессе выбора нефтяной компании, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!».
То есть «приз» для Исламабада заключается в американских инвестициях в совместную разработку нефтяных запасов Пакистана. Вероятно, речь идет о сланцевой нефти.
Как отмечает Reuters, соглашение имеет потенциально более широкие дипломатические аспекты. До прихода к власти Трампа отношения Исламабада с Вашингтоном в последние годы охладились, поскольку США сблизились с давним противником Пакистана — Индией. И сейчас Вашингтон стремится ослабить растущую зависимость Пакистана, страны с ядерным оружием и населением 240 миллионов человек, от Китая.
В то же время сближение Вашингтона с Исламабадом — это и наказание для Нью-Дели, в дополнение к другим «воспитательным мерам», объявленным Трампом.
«Штраф» для Индии
Индийские газеты цитируют откровения Трампа, который довольно четко объяснил, что тариф 25% — это наказание не только за дисбаланс в торговле, но и за членство Индии в БРИКС. Трамп сообщил об этом 30 июля на пресс-конференции в Белом доме. Он заявил, что БРИКС — это «атака» на доллар, и он не собирается никому этого прощать. «БРИКС, по сути, группа стран, выступающих против США, и Индия входит в нее, если вы можете в это поверить. Это атака на доллар, и мы никому не позволим атаковать доллар. Так что это частично БРИКС, частично торговля», — пояснил Трамп свой тариф для Индии, о котором он объявил утром 30 июля в своей социальной сети Truth Social.
Сейчас в БРИКС входят 10 стран, но ядром его считаются пять стран, давшие имя этому объединению (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Для Бразилии Трамп установил «взаимный тариф» 10% и 30 июля добавил к нему по политическим мотивам «дополнительный тариф» 40%, так что суммарно получилось 50%. Для России с 7 августа тоже будет действовать «взаимный тариф» 10%, а после 8 августа Трамп обещает намного больший тариф за нежелание окончить войну против Украины. Для Китая с 14 мая действует «взаимный тариф» 10% плюс «дополнительный тариф» 20% «для борьбы с цепочкой поставок синтетических опиоидов», суммарно получается 30%. Для Южной Африки Трамп установил «взаимный тариф» 30%.
Утром 30 июля, объявляя «взаимный тариф» 25% для Индии, Трамп пообещал еще и «штраф». «Помните, хотя Индия и наш друг, мы на протяжении многих лет вели с ней сравнительно мало бизнеса, потому что их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире, и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран. Кроме того, Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия ПРЕКРАТИЛА УБИЙСТВА В УКРАИНЕ — ВСЕ ЭТО НЕ ХОРОШО! ПОЭТОМУ ИНДИЯ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ТАРИФ В РАЗМЕРЕ 25% ПЛЮС ШТРАФ ЗА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ», — анонсировал Трамп в Truth Social.
В ночь на 31 июля он подтвердил желание наказать Индию за дружбу с Россией. «Мне все равно, что Индия сделает с Россией. Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом. Давайте оставим все как есть», — написал он в Truth Social. Это очень похоже на угрозу ввести против Индии «вторичные санкции» (в виде высокого дополнительного тарифа) за покупку российской нефти одновременно с введением санкций (в том же виде) против России.
По крайней мере, именно так расшифровали обещанный президентом США «штраф» в самой Индии. 31 июля агентство Bloomberg рассказало, ссылаясь на свои источники, что после этого заявления Трампа правительство Индии поручило государственным перерабатывающим предприятиям подготовить план альтернативных источников поставок нефти в случае прекращения поставок из России.
Индия является важнейшим источником спроса на российскую нефть, и Москве пришлось бы ежемесячно перенаправлять миллионы баррелей другим покупателям, если Нью-Дели прекратит закупки. «Индийские нефтеперерабатывающие заводы спешат закупать баррели нефти у других стран, и есть предварительные признаки того, что они могут сократить закупки российской нефти. Высокопоставленный руководитель крупного индийского нефтеперерабатывающего завода заявил, что компания попытается увеличить поставки нефти с Ближнего Востока и из Африки, при этом продолжая обращаться к правительству за рекомендациями о дальнейших действиях», — отмечает Bloomberg. По словам его источников, индийские нефтеперерабатывающие заводы практически завершили ежемесячный цикл бронирования российской нефти марки Urals для отгрузки в сентябре и не будут закупать ее в ожидании разъяснений от правительства.
1 августа то же агентство сообщило, что государственная Indian Oil Corp., которой принадлежит крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, уже закупила не менее 5 миллионов баррелей американской нефти в дополнение к 2 миллионам баррелей, поставленным из ОАЭ.
Угроза «вторичных санкций», скорее всего, не испугает Пекин, но для Нью-Дели это может оказаться слишком высокой ценой за любовь к российской нефти. К тому же Индия, в отличие от Китая, демократическая страна, и нынешнее правительство Индийской народной партии (Бхаратия джаната парти) во главе с Нарендрой Моди имеет влиятельную оппозицию в лице Индийского национального конгресса. Тот уже обвиняет Моди в неспособности достичь соглашения с Трампом в то время, как другие крупные мировые экономики, такие как Европейский Союз, Япония и Южная Корея, в последние дни заключили торговые соглашения с США. И как вопиющий провал Моди выглядит сближение Вашингтона с Исламабадом.
Следующая неделя покажет, захочет ли Моди рисковать политической стабильностью ради дружбы с Путиным. А от этого, в свою очередь, зависит цена «вторичных санкций» для России. Если, конечно, Трамп их введет, что тоже пока еще сомнительно, несмотря на всю его показную решимость.
Юрий Вишневский, «Деловая столица»