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В Минске прошел «Женский забег»

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  • 2.08.2025, 13:28
  • 1,698
В Минске прошел «Женский забег»

Фоторепортаж.

С самого утра на проспекте Победителей стартовали спринтеры, а через полтора часа праздник спорта украсили девушки, пишут Минск-новости.

Первая участница пересекла финишную линию через 18 минут. Победительницей забега стала Лизавета Лёвкина.

«Эмоции чудесные. Я регулярно тренируюсь, бегаю и катаюсь на велосипеде. Бежать было не слишком тяжело», — рассказала она.

На финише девушек ждали медали, цветы и холодная вода. А после того как добежала последняя участница, состоялось награждение.

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