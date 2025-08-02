В Минске прошел «Женский забег»4
- 2.08.2025, 13:28
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Фоторепортаж.
С самого утра на проспекте Победителей стартовали спринтеры, а через полтора часа праздник спорта украсили девушки, пишут Минск-новости.
Первая участница пересекла финишную линию через 18 минут. Победительницей забега стала Лизавета Лёвкина.
«Эмоции чудесные. Я регулярно тренируюсь, бегаю и катаюсь на велосипеде. Бежать было не слишком тяжело», — рассказала она.
На финише девушек ждали медали, цветы и холодная вода. А после того как добежала последняя участница, состоялось награждение.