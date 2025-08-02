Брестчанин попался на уловку мошенников при покупке автомобиля 2.08.2025, 13:55

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Остался без денег, и без машины.

В милицию обратился 24-летний гражданин, который сообщил, что стал жертвой мошенника. Установлено, что пострадавший нашел объявление о продаже автомобиля на одной из торговых интернет-площадок и решил его приобрести.

Потерпевший начал переписываться в мессенджере Вайбер с «лжепродавцом» автомобиля. Когда потенциальный покупатель полностью согласился на условия продавца в приобретении транспортного средства, то злоумышленник для гарантии сделки предложил перевести задаток за машину на банковскую карту.

Поверив продавцу, доверчивый заявитель перевел на указанную карту 950 рублей, а затем приехал в условленное место, за авто, но продавец так и не явился.

Покупатель неоднократно звонил и писал «лжепродавцу», но на связь уже никто не выходил, тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

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