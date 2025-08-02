«Я даже сбился со счета»
- 2.08.2025, 14:07
Буданов рассказал, сколько покушений пережил с начала войны.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пережил по меньшей мере 10 покушений на свою жизнь. Но их могло быть и больше, сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Буданова в интервью Наталье Мосейчук.
Начальник военной разведки отметил, что не знает точное количество покушений на него, но их было не менее десятка.
«Честно? Я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точно количество не знаю. Больше десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати», - заявил глава ГУР Минобороны Украины.
Покушения на Буданова
Ранее в ГУР сообщали, что Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на свою жизнь с начала полномасштабной войны.
Осенью 2023 года жену руководителя ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.