«Я даже сбился со счета» 2.08.2025, 14:07

Буданов рассказал, сколько покушений пережил с начала войны.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пережил по меньшей мере 10 покушений на свою жизнь. Но их могло быть и больше, сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Буданова в интервью Наталье Мосейчук.

Начальник военной разведки отметил, что не знает точное количество покушений на него, но их было не менее десятка.

«Честно? Я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точно количество не знаю. Больше десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати», - заявил глава ГУР Минобороны Украины.

Покушения на Буданова

Ранее в ГУР сообщали, что Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на свою жизнь с начала полномасштабной войны.

Осенью 2023 года жену руководителя ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

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