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«Это станет масштабным шоу с огромной мировой аудиторией»

  • 2.08.2025, 14:24
«Это станет масштабным шоу с огромной мировой аудиторией»

Стало известно, когда и с кем может пройти новый бой Усика.

После победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа все внимание сосредоточено на том, с кем встретится Усик в следующем матче. В качестве возможных вариантов рассматривается обязательная защита титула против Джозефа Паркера и третий бой против Тайсона Фьюри.

При этом, как пишет Seconds Out, директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, что работа в этом направлении уже ведется и рассматриваются несколько вариантов, среди них – поединок с американским блогером Джейком Полом по правилам MMA.

«Мы рассматриваем несколько вариантов, уделяя особое внимание тем, кто имеет смысл как с точки зрения спорта, так и с точки зрения зрительского интереса и статуса. Практически каждый боец вызывал Джейка Пола. Но наша история другая», - сказал он.

Лапин отметил, что ММА для украинского боксера – «это нечто нестандартное», и это может стать «масштабным шоу».

«Мы не говорим о боксёрском поединке с Александром Усиком, без обид, но в ММА шансы более равны. У Джейка есть опыт, а Александру придётся быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией».

Лапин добавил, что переговоры еще ведутся, но в случае их успешного завершения «бой может состояться в начале следующего года».

Напомним, после боя с Даниэлем Дюбуа Джейк Пол бросил Усику вызов на бой по правилам ММА. Усик допустил, что такой поединок может состояться.

Другие соперники Усика

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) официально распорядилась о проведении переговоров по обязательному титульному бою Усика с Джозефом Паркером. Сообщается, что у нашего спортсмена есть всего 30 дней, чтобы достичь соглашения с Паркером.

При этом промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен, рассказал, что цыганский король планирует драться с Усиком.

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