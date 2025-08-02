Диетолог назвал лучший ужин в жару
- 2.08.2025, 14:45
Просто, полезно и без вреда для фигуры.
В жаркое время года организм нуждается в более легкой пище, но важно не потерять баланс питательных веществ. Какой ужин летом будет лучшим для здоровья, энергии и хорошей формы?
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала гастроэнтеролог-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Галина Анохина.
Варианты полезного ужина
По словам эксперта, не страшно, если летом человек пропустит обед. Тогда нужно, чтобы был правильный и не чрезмерный ужин.
Лучше всего ужинать легкими блюдами, которые богаты белком. Потому что восстановление утраченных в течение дня тканей организма происходит ночью.
Днем организм тратит энергию на движение и труд. При этом преимущественно расходуются жиры и углеводы.
"Ночь - это время для восстановления, ведь в течение дня погибает определенное количество клеток. И ночью организм "ремонтирует" то, что мы потеряли днем. А для того, чтобы "ремонтировать", организму нужен белок. Ведь фактически все клетки организма и ткани - это белок", - объяснила Анохина.
Эксперт добавила, что удачным выбором для ужина является омлет и овощи, или кусочек курятины и овощи. Важно, чтобы вечером не есть много углеводов. Лучше их потреблять утром и на обед, когда у человека есть большая потребность в глюкозе.
Диетолог добавила, что так нужно питаться независимо от времени года.
Что есть летом
Тогда как в летнюю жару с потом организм теряет натрий. На потерю натрия негативно реагируют надпочечники. Поэтому пищу стоит немного больше подсаливать, но если нет противопоказаний по состоянию здоровья.
Стоит помнить, что рекомендуемая суточная норма соли - 5 г в день (примерно 1 чайная ложка).
Также необходимо следить за водным балансом, то есть употреблять в жару больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
Много воды содержат фрукты, ягоды и фрукты. Среди них:
огурцы - 96% воды
сельдерей - 95%
помидоры - 94%
кабачки/цуккини - 94%
арбуз - 92%
дыня - 90%
грейпфрут - 90%
ананас - 86%
персики и абрикосы - 85-89%