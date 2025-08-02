На МКАД автомобиль влетел в столб
- 2.08.2025, 14:54
Погиб 19-летний водитель.
Водитель легковушки погиб в аварии, которая произошла днем 2 августа на МКАД, сообщили в столичной ГАИ.
километра внешнего кольца МКАД и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.
Водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, его 21-летний пассажир с различными травмами доставлен в больницу.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.