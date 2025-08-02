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На МКАД автомобиль влетел в столб

  • 2.08.2025, 14:54
На МКАД автомобиль влетел в столб

Погиб 19-летний водитель.

Водитель легковушки погиб в аварии, которая произошла днем 2 августа на МКАД, сообщили в столичной ГАИ.

километра внешнего кольца МКАД и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

Водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, его 21-летний пассажир с различными травмами доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

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