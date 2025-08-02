На МКАД автомобиль влетел в столб 2.08.2025, 14:54

Погиб 19-летний водитель.

Водитель легковушки погиб в аварии, которая произошла днем 2 августа на МКАД, сообщили в столичной ГАИ.

километра внешнего кольца МКАД и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

Водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, его 21-летний пассажир с различными травмами доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com