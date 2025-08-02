В России взорван стратегический газопровод, который обеспечивает объекты ВПК

В России взорван стратегический газопровод, который обеспечивает объекты ВПК6
- 2.08.2025, 15:14
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Подача топлива остановлена на неопределённый срок.
В Волгоградской области государства-агрессора РФ 2 августа вышел из строя магистральный газопровод «Центральная Азия – Центр». Причиной стали взрывы, сообщает OBOZ.UA
Указанный отрезок газопровода принадлежит «Газпрому» и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.
Указанная магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ, как «Демиховский машиностроительный завод», «Российская самолетостроительная корпорация МиГ (производственный комплекс №1)», завод по изготовлению патронов «Магнум-К» и другие.
По словам местных жителей, после сообщений о взрывах экстренные службы противника выехали на место происшествия. В районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находились также правоохранительные органы и ремонтные бригады.
Предварительно, транспортировка голубого топлива через этот магистральный газопровод «Центральная Азия – Центр» остановлена на неопределенный срок.
Представители российской газотранспортной компании, которая обеспечивает армию государства-агрессора, сейчас подсчитывают убытки.
Что известно о газопроводной системе «Средняя Азия – Центр»
Система была построена между 1960 и 1988 годами. Восточная ветвь включает в себя трубопроводы 1, 2, 4 и 5, начинающиеся с юго-восточных газовых месторождений Туркменистана. Западная ветвь – это трубопровод 3 (и еще один, который находится на стадии проекта).