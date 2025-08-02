закрыть
2 августа 2025, суббота, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва вручила Беларуси ноту протеста

8
  • 2.08.2025, 15:20
  • 1,148
Литва вручила Беларуси ноту протеста

Из-за вторжения беспилотника на свою территорию.

Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Вильнюсе и вручило ему ноту протеста из-за незаконного проникновения беспилотника в страну 28 июля. Об этом сообщает министерство иностранных дел Литвы в Facebook.

«1 августа воздушные силы Литвы подтвердили, что беспилотник был обнаружен на территории Литвы, в Йонавском районе, на полигоне Гайжюнай. Министерство иностранных дел потребовало от Беларуси немедленно предоставить детальное объяснение этого инцидента и предотвратить какие-либо дальнейшие нарушения», – говорится в сообщении.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич