Литва вручила Беларуси ноту протеста 8 2.08.2025, 15:20

1,148

Из-за вторжения беспилотника на свою территорию.

Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Вильнюсе и вручило ему ноту протеста из-за незаконного проникновения беспилотника в страну 28 июля. Об этом сообщает министерство иностранных дел Литвы в Facebook.

«1 августа воздушные силы Литвы подтвердили, что беспилотник был обнаружен на территории Литвы, в Йонавском районе, на полигоне Гайжюнай. Министерство иностранных дел потребовало от Беларуси немедленно предоставить детальное объяснение этого инцидента и предотвратить какие-либо дальнейшие нарушения», – говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com