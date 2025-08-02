Литва вручила Беларуси ноту протеста

Литва вручила Беларуси ноту протеста8
- 2.08.2025, 15:20
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Из-за вторжения беспилотника на свою территорию.
Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Вильнюсе и вручило ему ноту протеста из-за незаконного проникновения беспилотника в страну 28 июля. Об этом сообщает министерство иностранных дел Литвы в Facebook.
«1 августа воздушные силы Литвы подтвердили, что беспилотник был обнаружен на территории Литвы, в Йонавском районе, на полигоне Гайжюнай. Министерство иностранных дел потребовало от Беларуси немедленно предоставить детальное объяснение этого инцидента и предотвратить какие-либо дальнейшие нарушения», – говорится в сообщении.