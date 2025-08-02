НАТО готовится к новым диверсиям в Балтийском море 3 2.08.2025, 15:30

Альянс запускает исследования, чтобы защитить кабели и трубопроводы от саботажа.

Ученые Центра морских исследований и экспериментов НАТО опускали на дно современные акустические сенсоры. Они хотели выяснить, как с их помощью союзники могли бы выявлять повреждения подводных трубопроводов и кабелей в Балтийском море и как предотвратить такие случаи в будущем, пишет LRT.

«Уже были случаи саботажа важной инфраструктуры, например, трубопроводов, линий связи, оптоволоконных кабелей. Мы пытаемся понять среду, в которой возникает эта проблема. Поэтому мы смотрим, что происходит под водой - точнее, слушаем, что происходит под водой, и совмещаем это с изображением. Мы пытаемся понять, как справляться с такими ситуациями», - сказал Роберт Бин, ученый Центра морских исследований и экспериментов НАТО.

Корабль Alliance обычно базируется в порту Ла Специя в Италии. Он оборудован как лаборатория, где работают ученые Центра морских исследований и экспериментов, а также международные эксперты в области подводных исследований.

В Балтийском море недавно были повреждены важные для нескольких стран кабели. В ряде случаев саботажа использовались якоря, которые суда тащили по дну, повреждая стратегическую инфраструктуру.

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