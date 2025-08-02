Лех Валенса: Польша должна было войти в ЕС и НАТО вместе с Беларусью 1 2.08.2025, 16:00

Лех Валенса

Бывший польский президент вел тайные переговоры по этому вопросу.

Экс-президент Польши Лех Валенса активно поддерживает Украину, которая стала жертвой российской агрессии. Он ощущает особую ответственность за ее дальнейшую судьбу. В интервью журналисту «Немецкой волны» Константину Эггерту Валенса признался, что мечтал о том, чтобы Польша вошла в ЕС вместе с Украиной и Беларусью:

— Когда я был президентом, решил, что в ЕС и НАТО мы войдем вместе с Украиной и Беларусью. Но этот вопрос я оставил на второй президентский срок. Я тайно, дипломатически работал с Западом, с украинскими и белорусскими оппозиционерами. Мы им говорили, что во время моего второго срока я поставлю этот вопрос.

«Мы пойдем вместе. Я объявлю, а вы быстро мобилизуете поддержку в мире», — тайно договорились мы. Все сорвалось. Даже почти никто об этом не знает. Это было секретно. Поэтому я Украину теперь и поддерживаю, чувствую моральную ответственность за то, что вместе мы не вошли в ЕС и НАТО, и Польша ушла вперед.

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