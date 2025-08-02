Украинские пограничники нанесли удар по штабу дронов россиян, танку и технике 2.08.2025, 16:18

Видеофакт.

Одно из ключевых направлений работы пограничников - внедрение и масштабирование беспилотных авиационных систем. Сегодня дроны позволяют вести разведку, наносить удары, доставлять грузы и даже вести круглосуточное видеонаблюдение за границей, - сообщает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

За первое полугодие 2025-го года пограничники совершили более 200 тысяч часов налета с помощью дронов и выполнили множество боевых задач.

С помощью БПЛА пограничников уничтожено:

более 6 500 единиц техники противника;

270 складов боеприпасов;

поражено более 9 000 укрытий и мест пребывания оккупантов;

сбиты сотни вражеских БПЛА.

Сейчас ГПСУ разворачивает использование дронов на оптоволоконном управлении, которые не боятся вражеских средств РЭБ и обеспечивают стабильную связь на поле боя.

Но дроны важны не только на фронте. Они - эффективный инструмент и для защиты границы в тылу. Мониторинг безопасности государственных рубежей, выявление и задержание нарушителей, круглосуточное видеонаблюдение - все это происходит с применением беспилотных систем.

На опубликованном видео - уничтожение операторами БпЛА подразделения РУБпАК «Прайм» вражеского танка, миномета, 7 транспортных средств, пункта управления вражескими дронами, 3 башен связи, 4 блиндажа и 3 укрытий, вражеской пехоты.

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