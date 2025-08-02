Каким будет последний месяц лета
- 2.08.2025, 16:27
Рассказывает белорусский синоптик.
Август вступил в свои права. И хотя лето стремительно близится к своему завершению, еще хочется понежиться на солнышке – в этом году особенно. «Точка» узнала у Дмитрия Рябова, каким будет этот месяц.
Август пока тревог не вызывает, сказал синоптик.
Месяц по температуре будет сдержанным, ровным, умеренным, без экстремальных параметров. Средняя температура воздуха – около климатической нормы, которая составляет от 16°C на северо-западе до 19°C на юго-востоке страны и по сравнению с июлем понижается на 1–1,5°C.
Днем воздух обычно прогревается до 21…26°C. В отдельные дни – по югу до 26…30°C. В ночные часы – 9…13°C.
С дождями и заморозками
Кстати, примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа уже наблюдаются заморозки. Как будет в этом году, пока сказать сложно.
Что с дождями? Дмитрий Рябов уверяет, что в пределах средних многолетних значений ожидается и количество осадков. Нас ждет в среднем от 11 до 15 дней с дождем. Не обойдется и без ливней, гроз, шквалистого, порывистого ветра.
В заключении Рябов делает вывод: по всем расчетам последний месяц лета в большинстве дней обещает быть теплым, солнечным и комфортным.