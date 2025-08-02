«Это провал белорусской ПВО» 2.08.2025, 16:41

История с дроном, влетевшим в минский дом, стала показательной.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.

Одной из главных тем разговора стал дрон, влетевший в минский дом в ночь на 29 июля.

Наталья Радина высказала мнение, что инцидент с дроном — закономерное следствие того, что Россия использует воздушное пространство Беларуси для обстрелов Украины:

— Это провал белорусской ПВО. Если посмотреть на статистику, то в июле был поставлен рекорд: порядка 59 инцидентов с российскими дронами, которые летели в Украину и были зафиксированы в Беларуси. Эти дроны уже падали в Гомеле, в Костюковичах, в Хойниках, но вот сейчас дрон упал не в Гомельской области, а непосредственно в Минске. Более того, он врезался в жилой дом практически в центре столицы — во Фрунзенском районе на улице Матусевича. Чудом обошлось без жертв, потому что дрон действительно нес боевой заряд и был начинен тротилом. Он упал на парковку, были повреждены автомобили. Если бы дрон взорвался непосредственно ударившись о здание, были бы жертвы. В этом дворе, кстати, находится детский сад.

Мы видим последствия того, что Беларусь под управлением диктатора Лукашенко, к сожалению, является прямым участником войны России против Украины. Но это неминуемые последствия этого участия.

Для любителей конспирологических теорий могу сказать, что вчера обратила внимание на информацию, что в Минске тайно строится завод по производству беспилотников. Если вы помните, во время встречи весной Путин и Лукашенко договорились о строительстве в Беларуси завода по производству дронов.

Согласно новой информации, это предприятие строится как раз в Минске, в том же самом Фунзенском районе, где упал дрон. На улице Янки Мавра, это недалеко от улицы Матусевича. Как можно строить военный завод по производству беспилотников прямо в центре столицы — я не могу этого понять, потому что это прямая угроза жителям Минска. Ведь подобные объекты являются законной целью для Вооруженных сил Украины.

Но я не буду утверждать, что это украинский дрон, потому что не было никаких заявлений с украинской стороны. Вполне вероятно, это все-таки российский «Шахед», но власти попытались обвинить во всем Украину.

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