Лукашенко согласился на унижения

Лукашенко согласился на унижения6
- Александр Фридман
- 2.08.2025, 17:05
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Умка, кажется, выглядел достойнее
Одним из самых примечательных эпизодов вчерашней беседы на лавочке между Умкой, Лукашенко и Путиным стали рассуждения гостя о вооружённых силах РФ, которые «отгрызут, захватят и пойдут дальше» по территории Украины. Путин поправил Лукашенко фразой «возвращают своё», — с чем тот мгновенно согласился.
В этой связи — три момента, характеризующие характер отношений между Лукашенко и Путиным:
1. Кто бы ещё осмелился посадить собаку на скамейку рядом с Путиным и придать самому формату общения еще больше карикатурности? Пожалуй, только Лукашенко!
2. Кого из постсоветских лидеров Путин осмелился бы поправить наглой фразой «возвращают своё»? Токаева? Пашиняна? Алиева? Разумеется, нет. А вот Лукашенко — как заведующего тем, что считается «своим», — разумеется.
3. И кто бы так мгновенно и с показной радостью согласился с таким унизительным «исправлением»? Только Лукашенко!
Александр Фридман, Telegram