Лукашенко согласился на унижения 6 Александр Фридман

2.08.2025, 17:05

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Александр Фридман

Умка, кажется, выглядел достойнее

Одним из самых примечательных эпизодов вчерашней беседы на лавочке между Умкой, Лукашенко и Путиным стали рассуждения гостя о вооружённых силах РФ, которые «отгрызут, захватят и пойдут дальше» по территории Украины. Путин поправил Лукашенко фразой «возвращают своё», — с чем тот мгновенно согласился.

В этой связи — три момента, характеризующие характер отношений между Лукашенко и Путиным:

1. Кто бы ещё осмелился посадить собаку на скамейку рядом с Путиным и придать самому формату общения еще больше карикатурности? Пожалуй, только Лукашенко!

2. Кого из постсоветских лидеров Путин осмелился бы поправить наглой фразой «возвращают своё»? Токаева? Пашиняна? Алиева? Разумеется, нет. А вот Лукашенко — как заведующего тем, что считается «своим», — разумеется.

3. И кто бы так мгновенно и с показной радостью согласился с таким унизительным «исправлением»? Только Лукашенко!

Александр Фридман, Telegram

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