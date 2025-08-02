В Беларуси на аукционе продают монету в 52 дороже ее номинала 2.08.2025, 17:33

Фото: Shutterstock.com

Она может стоить еще намного дороже.

В конце июля на сайте ay.by появился лот, который заинтересовал нумизматов: золотая монета номиналом в 50 рублей, выпущенная к II Европейским играм 2019 года. Всего за три дня торгов ее стоимость выросла в 52 раза. И это далеко не предел для стоимости такой монеты, рассказывает «Зеркало».

Фото: belnumizmatika.by

Золотая монета 2019 года предлагается новому владельцу с сертификатом подлинности от Нацбанка. Документ подписан главой его правления и директором Литовского монетного двора, на котором чеканили монету.

Торги за пополнение коллекции начались 31 июля. Стартовая цена — 30 рублей. Всего за это время сделали 11 ставок. Стоимость лота росла по-разному: где-то шаг составлял до 10 рублей, где-то — больше 800. Например, после ставки в 190 рублей следующая равна 999 рублям. Сейчас цена монеты — 2600 рублей.

Если цена остановится на этой планке, победителю аукциона, как ни странно, повезет. На сайте организации «Белнумизматика» такую же монету, посвященную II Европейским играм, предлагают купить в разы дороже. Цена вопроса — 5803 рублей и 90 копеек. Правда, в отличие от лота, в описании товара на сайте не говорится о сертификате подлинности.

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