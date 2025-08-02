Духовный советник Трампа — украинцам: Помощь уже в пути

Духовный советник Трампа — украинцам: Помощь уже в пути2
- 2.08.2025, 17:40
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США готовятся действовать.
Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс написал слова поддержки украинскому народу и отметил, что «помощь уже в пути».
«Держитесь, мои украинские братья и сестры. Помощь уже в пути», — написал он в соцсети Х (Twitter) в субботу.
Также к своему сообщению он прикрепил сообщение Трампа, где тот приказал переместить атомные подводные лодки из-за угроз заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.