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Духовный советник Трампа — украинцам: Помощь уже в пути

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  • 2.08.2025, 17:40
  • 1,370
Духовный советник Трампа — украинцам: Помощь уже в пути

США готовятся действовать.

Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс написал слова поддержки украинскому народу и отметил, что «помощь уже в пути».

«Держитесь, мои украинские братья и сестры. Помощь уже в пути», — написал он в соцсети Х (Twitter) в субботу.

Также к своему сообщению он прикрепил сообщение Трампа, где тот приказал переместить атомные подводные лодки из-за угроз заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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