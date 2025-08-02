Этого очень боятся в Кремле Иван Яковина

2.08.2025, 17:56

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Что происходит в российской армии.

Злоба, тупость российских командиров, помноженная на огромные деньги, которые сейчас оказываются в их распоряжении, приводит к быстрому вырождению всей российской армейской структуры.

Чтобы победить Россию в этой войне, не обязательно захватывать Москву. Нужно лишь остановить продвижение российской армии, поскольку армия РФ — как велосипед — устойчива, пока едет. Как только перестает двигаться вперед, она начнет падать и разваливаться.

Может быть, она и продолжит функционировать и даже российское общество отчасти будет ее поддерживать, но в целом, когда российская армия перестанет наступать, очень тяжело будет найти хоть какое-то оправдание продолжению этой войны. Поскольку сейчас оправдание такое: да, потери большие, да, это все очень дорого, но продвижение-то есть, идем вперед, мы захватываем все новые территории, то есть, в этом есть смысл.

Вообще российское общество перестает поддерживать какую-либо войну, как было в Афганистане или в Чечне, тогда, когда оно больше не видит смысла в войне. Когда люди перестают понимать, а зачем это вообще нужно, вот как только это произойдет и с войной против Украины, тогда российское общество просто ножом отрежет всю поддержку войне. И это произойдет ровно тогда, когда российские войска перестанут наступать и потеряют возможность идти вперед. Вот в этот момент российское общество скажет — ну, а дальше-то зачем? Если все уже захватили, что могли, то надо прекращать. И этого, конечно, российское командование очень-очень боится.

Но я вот так скажу: когда российская армия остановится, не сможет идти дальше, вот тогда начнутся внутренние процессы пожирания друг друга разных элементов этой армии. Там столько внутренних проблем, что российские солдаты с офицерами запросто перебьют друг друга даже без участия вооруженных сил Украины.

Например, пишет один из российских телеграм-каналов. Жалуется, что не платят деньги тем, кто участвует с российской стороны в боях в Курской и Сумской областях и также в Белгородской области. Потому что там у России оказывается не «СВО», всем нам известное, а КТО — контртеррористическая операция. А это что-то другое. И тем, кто воюет в рамках контртеррористической операции, выплаты не полагаются. Цитата: «Пишут из разных подразделений 51-го десантного полка, 22-го мотострелкового полка, 34-й бригады. Проблемы у всех одни и те же — перестали выплачивать боевые, не оформляют ветеранки (это, видимо, удостоверение ветерана боевых действий). Про участие в СВО официально — никаких бумаг. Говорят «вам не положено», молчат и шлют по инстанциям. Хотя Путин еще в январе официально приравнял участие в КТО к участию в СВО. На деле же «у нас данных нет». То есть то, что Путин вам сказал, у Путина и спрашивайте. А также говорят «ждите».

Видите, то, что перестали выплачивать деньги части российской армии, воюющей на северном направлении, это очень хорошая новость. Потому что это — война наемников. Без денег наемники никогда ни в какие времена воевать не хотели. И мотивация у них сразу опускалась в район плинтуса. Результаты опущения этой мотивации и вообще нежелание воевать — утраты россиянами позиций в Сумской области. На севере Сумской области россияне сейчас отступают. Уже несколько сел они потеряли и продолжают откатываться назад к границе между Украиной и Россией. Там ситуация для них может и похуже стать.

Но и это еще не все. Злоба, тупость российских командиров, помноженная на огромные деньги, которые сейчас оказываются в их распоряжении, приводит к быстрому вырождению всей российской армейской структуры. Коррупция, помешанная на садизме и совмещенная с вымогательствами, стала повсеместной и массовой.

Очень интересную историю, опять же, сообщает один россиянин в ТГ-канале, складывается в 95-м полку 5-й бригады 51-й российской армии. Там командующий с позывным Старый за неделю, видимо, расстрелял, двух комбатов местного 2-го батальона. Потому что пропали эти комбаты. Ну, и по сообщениям Z-каналов в этой бригаде цветет наркоторговля, вымогательство, пытки, расстрелы. А все потому, что льется огромный поток денег. То есть, вместо бригады вооруженных сил все это превратилось в криминальную организованную группировку. Там огромные деньги крутятся. И всех тех, кто пытается этому сопротивляться, вот этот самый Старый, командир бригады, видимо, убивает. По крайней мере, на это жалуются Z-военкоры. Командование 51-й армии ничего не делает, поскольку очевидно находится в доле с этим самым Старым.

Итак, мы видим, что для российских генералов основной приоритет — это вовсе не наступление и даже не отправка людей в мясные штурмы. Нет. У них есть машина по зарабатыванию денег. Они выколачивают огромные бабки. Вот это им по-настоящему интересно. А какие-то безымянные населенные пункты или высоты им вообще не за чем. У них не война за родину, у них деньги идут. И в результате, вы понимаете, система мотивации, система ценностей этих людей — вообще абсолютно плевать на то, что происходит на линии фронта. Главное — бабло. Поэтому, как только начнутся какие-то сбои в поставках этого бабла, там начнутся огромные внутренние проблемы. Кто-то кому-то не даст, кто-то кому-то не заплатил, — и все, понеслась. Там в друг друга начнут стрелять, убивать. Они даже сейчас в друг друга стреляют и убивают. Убить двоих комбатов за одну неделю — даже HIMARS настолько эффективно не работают, как работает командование российских подразделений.

Это лишь один пример таких множества. Если вы почитаете любой Z-канал, вы найдете огромное количество примеров того, как там все всех грабят, убивают, ненавидят, боятся на всех уровнях — от солдата и сержанта до полковника с генералом. И пока в России вся эта структура не разваливается. Ибо есть какой-то общий вектор движения. Есть некое продвижение вперед. Хотя им всем плевать на это продвижение. Но правила игры подразумевают, что вы можете грабить, воровать пока есть это продвижение. Если все остановится, сразу начнутся поражения, разборки, бунты и так далее и тому подобное. То есть, никто даже выполнять приказов командования не будет. И этого надо добиваться. Нужно остановить продвижение российской армии. И на поле боя это конечно можно сделать главным образом с помощью новых современных технологий. Вне поля боя тоже есть очень хорошие, очень действующие рабочие методы.

Иван Яковина, New Voice

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