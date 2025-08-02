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«Никогда не покупаю булки, которые находятся в открытом доступе»

  • 2.08.2025, 18:08
«Никогда не покупаю булки, которые находятся в открытом доступе»
Иллюстративное фото

Посетители магазине «Хит» сняли видео с насекомыми на выпечке.

На днях в магазине «Хит» на ул. Я. Лучины, 22 посетители сняли видео с мухами на выпечке. Что было дальше, пишут «Минск-Новости».

Неприятные кадры распространились в районных пабликах, где комментаторы разделились на два лагеря.

— Не оправдываю работников магазина, но как можно сделать так, чтобы мух там не было? Покупатели входят и выходят, открываются двери, мухи залетают постоянно. Пара-тройка липких лент не спасет положение, — рассуждает участница чата.

И тут же получает решение вопроса от другого пользователя Сети:

— В чем проблема обернуть продукцию пищевой пленкой? Никогда не покупаю булки, которые находятся в открытом доступе. Вина — исключительно на работниках точки.

Похоже, с последним мнением согласились и специалисты ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска», которые изучили видео и нагрянули в магазин с проверкой.

— По результатам оценки санитарного состояния магазина «Хит! Стандарт ООО «Евроторг» подтвержден факт наличия насекомых (мух) на хлебобулочной продукции. В отношении ответственного должностного лица начат административный процесс, — сообщили в санслужбе.

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