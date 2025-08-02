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Неплохое начало месяца

  • Алексей Копытько
  • 2.08.2025, 18:24
Неплохое начало месяца
Алексей Копытько

У России новые проблемы.

Любимый месяц россиян начался с заявления Трампа о выдвижении подлодок с ядерным оружием на рубежи и общей готовности к ядерной войне с Россией. Неплохое начало месяца катастроф, я считаю.

В качестве ответных мер устрашения Кремль вызвал на Валаам специально обученного Лукашенко, который заявил: а не устроить ли воздушное перемирие?

Вероятно, этот вопрос будут обсуждать с товарищем Виткофом. Чтобы обозначить какой-то прогресс, смягчить позицию США, но сохранить возможность давить на фронте.

Основания для этого есть.

Сегодняшнее утро началось с сообщений об ударах неизвестными дронами по различным объектам на территории РФ. НПЗ, аэродромы, предприятия ВПК. Ярче всего горело на Новокуйбышевском НПЗ (порядка 1000 км от потенциальной точки запуска в Украине).

Также известно, что СБУ поразило дронами объекты на аэродроме Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), откуда по украинским городам запускают шахеды. Кроме этого, дроны СБУ дотянулись до ПО «Электроприбор» в Пензе.

Что подтверждает ряд тенденций.

Во-первых, аэродром в Приморско-Ахтарске — это приоритетный объект в том же секторе, куда регулярно что-то залетает. Т.е., принятых россиянами мер недостаточно. Надо ещё больше дефицитного ПВО. Придётся ещё что-то оголить.

Во-вторых, указанный завод — одно из ключевых предприятий, задействованных в обеспечении российской армии средствами связи, телекоммуникационным оборудованием, устройствами криптографической защиты и т. д. Находится данный объект примерно в 650-700 км от потенциальных точек запуска с территории Украины.

Неделю назад СБУ поразило дронами радиозавод «Сигнал» в Ставрополе на такой же дистанции. Т.о., есть рабочая дистанция, на которой в рутинном режиме получается дотягиваться. И есть фокус на определённых предприятиях, которые Служба в ходе повседневной рутины будет прощупывать.

Надо отметить, что при всём запасе индустриальной прочности РФ и при всей помощи Китая, даже отдельные точечные удары по уязвимым местам могут замедлять российский ВПК на месяцы.

Так что у Москвы действительно есть мотивы как минимум взять паузу в воздушном противоборстве. Дабы чуть растворить негатив после массовых убийств мирных граждан Украины в тылу, в том числе — детей (сегодня россияне уже убили двух человек в Херсоне). И принять меры к укреплению защиты чувствительных объектов и цепочек.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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