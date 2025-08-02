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Внук Мулявина выпустил клип на ремикс песни «Песняров»

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  • 2.08.2025, 18:30
  • 2,432
Внук Мулявина выпустил клип на ремикс песни «Песняров»

«Касiў Ясь канюшыну» в стиле хард-техно.

Белорусская музыкальная команда Police in Paris, в которой играет внук Владимира Мулявина из «Песняров» Влад Мулявин, представила клип на ремикс песни «Песняров» «Касiў Ясь канюшыну».

Police in Paris — белорусский музыкальный проект, выступающий в жанре хард-техно. Трек белорусов играет в фильме от A24 с Николь Кидман и Антонио Бандерасом. Police in Paris уже выступали на самом известном фестивале электромузыки в мире Tomorrowland.

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