Еще одна страна выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира 8 2.08.2025, 18:43

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Ранее с такой инициативой выступил Пакистан.

Камбоджа объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это уже не первая страна, которая номинирует главу Белого дома на эту награду.

Об этом сообщает Reuters.

Вице-премьер-министр Камбоджи Сан Чантол подтвердил план выдвинуть Трампа на премию.

Выступая ранее перед журналистами в столице Пномпене, Чантол поблагодарил Трампа за установление мира и сказал, что он заслуживает номинации на премию, высшую международную награду, вручаемую лицу или организации, которая, как считается, сделала больше всего для «развития дружбы между народами».

Как сообщает Reuters, именно призыв Трампа на прошлой неделе вырвал из тупика усилия по прекращению самых ожесточенных боевых действий между Таиландом и Камбоджей за более чем десять лет, что привело к переговорам в Малайзии в понедельник.

Заметим, что в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прошлом месяце заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию.

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