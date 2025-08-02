Медведев просто потерял себя в стакане 2 Михаил Ходорковский

2.08.2025, 19:01

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Михаил Ходорковский

О перепалке экс-президента РФ и Трампа.

Я знал несколько хороших людей, которых полностью изменило неумеренное потребление алкоголя. Дмитрия Медведева сначала изменил страх, а потом алкоголь, которым он пытался лечить страх.

Несколько его соратников сидят с большими сроками, некоторые были вынуждены в прямом смысле слова стоять на коленях, вымаливая прощение.

Ну а Дмитрий Медведев просто потерял себя в стакане. Жаль человека, но не стоит относиться к его словам серьезно.

Михаил Ходорковский, Telegram

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