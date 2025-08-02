Медведев просто потерял себя в стакане2
- Михаил Ходорковский
- 2.08.2025, 19:01
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О перепалке экс-президента РФ и Трампа.
Я знал несколько хороших людей, которых полностью изменило неумеренное потребление алкоголя. Дмитрия Медведева сначала изменил страх, а потом алкоголь, которым он пытался лечить страх.
Несколько его соратников сидят с большими сроками, некоторые были вынуждены в прямом смысле слова стоять на коленях, вымаливая прощение.
Ну а Дмитрий Медведев просто потерял себя в стакане. Жаль человека, но не стоит относиться к его словам серьезно.
Михаил Ходорковский, Telegram