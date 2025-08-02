ISW: Что стоит за заявлениями Путина и Лукашенко на Валааме 2.08.2025, 19:15

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Кремль не собирается идти на уступки.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать незаинтересованность России в мирных переговорах с Украиной, традиционно обвиняя Киев и приуменьшая потери армии страны-агрессора, пишет Институт изучения войны (ISW) в сводке за 1 августа.

Аналитики проанализировали циничные заявления главы Кремля, который во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко повторил свои ультиматумы относительно завершения войны в Украине, озвученные в 2024 году. Речь идет о требовании вывести украинские войска с территорий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также об отказе Киева от вступления в НАТО.

«Путин повторил те же требования, которые он впервые выдвинул в июне 2024 года, что еще раз продемонстрировало бескомпромиссную позицию России и ее незаинтересованность в переговорах о прекращении войны с Украиной», — пишет ISW.

Аналитики также подчеркнули, что в своих заявлениях Путин пытался представить мирные переговоры по прекращению войны в Украине как прогрессирующие, одновременно обвиняя Киев в замедлении темпов переговоров. Он заявил, что «положительно» оценивает результаты встреч в Стамбуле, и сказал, что Россия готова отложить переговоры, если Киев захочет.

ISW считает, что Путин пытается убедить Запад в активном участии РФ в мирных переговорах, однако предстоящие встречи в Стамбуле вряд ли приведут к значимым результатам, поскольку диктатор единолично диктует параметры переговорной позиции РФ.

Также ISW отверг фейковые заявления диктатора о «нелегитимности» украинской власти, напомнив, что Конституция Украины запрещает проведение выборов во время войны. Аналитики считают, что такие ложные посылы со стороны Москвы закладывают основу для отказа РФ от любого мирного соглашения с Украиной в будущем.

«Путин симулирует интерес к мирным переговорам, тогда как украинские официальные лица, наоборот, продолжают демонстрировать настоящую заинтересованность в мире», — подчеркнули в Институте изучения войны.

В целом заявления Путина и Лукашенко 1 августа подчеркивают неизменную приверженность Кремля «теории победы», которая предполагает, что Россия сможет, несмотря на западную поддержку Украины, захватить всю страну путем медленного продвижения. Диктаторы во время пресс-конференции выражали удовлетворение темпами движения российских войск на фронте и преуменьшали потери армии РФ.

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