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Бойфренд Соболенко стал совладельцем французского футбольного клуба

  • 2.08.2025, 19:27
Бойфренд Соболенко стал совладельцем французского футбольного клуба
Арина Соболенко и Георгиос Франгулис

Среди его компаньонов — Джокович.

Французский футбольный клуб «Ле-Ман» рассчитывает выйти на топ-уровень благодаря приходу новой группы инвесторов.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович вместе с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, бойфрендом белорусской теннисистки Арины Соболенко, а также двумя звёздами автоспорта Фелипе Массой и Кевином Магнуссеном инвестировал средства во французский футбольный клуб «Ле-Ман».

Джокович, Масса и Магнуссен связаны спонсорскими обязательствами с инвестиционной компанией OutField, которая финансирует бразильскую команду «Коритиба». Франгулис является основателем бренда спортивного питания Oakberry и владеет акциями в других предприятиях, включая OutField.

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