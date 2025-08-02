Бойфренд Соболенко стал совладельцем французского футбольного клуба
- 2.08.2025, 19:27
Среди его компаньонов — Джокович.
Французский футбольный клуб «Ле-Ман» рассчитывает выйти на топ-уровень благодаря приходу новой группы инвесторов.
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович вместе с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, бойфрендом белорусской теннисистки Арины Соболенко, а также двумя звёздами автоспорта Фелипе Массой и Кевином Магнуссеном инвестировал средства во французский футбольный клуб «Ле-Ман».
Джокович, Масса и Магнуссен связаны спонсорскими обязательствами с инвестиционной компанией OutField, которая финансирует бразильскую команду «Коритиба». Франгулис является основателем бренда спортивного питания Oakberry и владеет акциями в других предприятиях, включая OutField.