В скандальной российской бригаде исчезли двое комбатов 2.08.2025, 19:39

Их могли убить свои же.

Z-авторы пишут о пропаже двух российских комбатов из 95-го полка 5-й мотострелковой бригады (ранее была частью «народной милиции» ДНР). Предполагают, что их могли убить по приказу командира полка. Это первый известный случай с офицерами — раньше так исчезали солдаты, пишет «Можем объяснить».

О пропаже Юрия Буракова с позывным «Седой» его жена рассказала волонтеру, члену Общественной палаты России Петру Лундстрему. Утром в понедельник Бураков написал ей, что к нему пришла проверка — и после этого перестал выходить на связь (см скриншот). Позже командир полка сказал женщине, что ее супруг – «СОЧ» (самовольно оставил часть, то есть сбежал). Это второй комбат за 5 дней, который пропадает подобным образом, пишет Лундстрем.

Обоих комбатов могли убить сразу после вызова в штаб, предполагают другие z-авторы. «Все из-за денег, а денег 5-я мясная [практикующая мясные штурмы] дает очень много. Так что комиссии, которые там работают «на нескольких уровнях» снова ничего не найдут».

Бывший «народный губернатор» так называемой ДНР Павел Губарев утверждает, что Седой вступил в конфликт с командованием из-за приказов отправлять солдат в «мясные штурмы». Еще один автор пишет, что бригада лидирует по количеству преступлений, которые невозможно расследовать: «бывает, оперативники из Москвы выезжают на территорию и не возвращаются».

5-я бригада известна рядом громких преступлений. В апреле 2024 года ее военные запытали и убили американца Рассела Бентли, который жил в Донецке и поддерживал российскую армию. Также солдатам из этого соединения приписывают убийство незаконно мобилизованного учителя музыки Евгения Фролова. У бригады есть собственная пыточная тюрьма на территории заброшенной шахты, писала ASTRA.

Z-авторы много раз писали об «обнулении» (то есть убийстве) солдат из-за конфликтов с командованием. Одной из самых громких историй стала гибель операторов БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин. Командир батальона обычно имеет звание майора или подполковника – это первый известный случай возможной внесудебной казни (или похищения) старшего офицера с начала войны.

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