Foreign Policy: Нейтралитет остается в прошлом
- 2.08.2025, 19:57
Малые государства ищут убежище в ЕС.
На фоне глобального соперничества крупных держав, малые страны стремятся под защиту Европейского союза. Когда-то нейтралитет и избирательное участие в альянсах казались выгодной стратегией — достаточно вспомнить Швейцарию, Исландию или Норвегию. Но сегодня, с усилением авторитарных лидеров вроде, многие осознали свою уязвимость, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Исландия планирует провести референдум о вступлении в ЕС до 2027 года. Хотя в 2013 году страна прекратила переговоры о членстве из-за разногласий по рыбной политике, теперь власти считают это прошлое преимуществом. Одна из причин — неопределённость в поддержке НАТО со стороны США.
В Норвегии также усилились голоса за новое голосование по членству в ЕС. Согласно опросам, 63% населения поддерживают идею референдума, а доля сторонников вступления за год выросла с 27% до 41%.
Швейцария, ранее отвергшая соглашение с ЕС, в 2024 году вернулась за стол переговоров и даже усилила сотрудничество с НАТО. Всё это — реакция на растущие риски и осознание ограниченности нейтралитета в условиях мировых конфликтов.
Даже Канада, находящаяся вдали от Европы, демонстрирует интерес к сближению с ЕС: почти половина населения поддерживает идею присоединения. В Армении парламент уже проголосовал за начало процесса вступления.
Европа, несмотря на внутренние разногласия, вновь становится притягательным центром для тех, кто ищет стабильность, безопасность и коллективную защиту. В условиях новой геополитической реальности малым странам всё труднее выживать в одиночку — союз с ЕС становится не бременем, а страховкой на будущее.