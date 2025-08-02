Путин присвоил звание Героя России командиру-мяснику 6 2.08.2025, 20:22

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Андрей Белоусов и Андрей Сыротюк

Он десятками отправляет оккупантов на смерть.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил в Кремле медали «Золотая Звезда» «отличившимся участникам спецоперации». Среди награждённых оказался подполковник Андрей Сыротюк (позывной «Орел»), командир 25‑й бригады (в/ч 29760). Родственники военных, служивших под его командованием, называют соединение «бригадой смерти» — десятки солдат не вернулись из «мясных штурмов». На это обратил внимание «Вот Так».

Родственники военных обвиняют Сыротюка в том, что он отправлял бойцов в самоубийственные атаки, приказывал избивать отказников и содержал их в импровизированной «яме» или в нелегальной тюрьме в селе Зайцево. По их словам, в бригаде процветают поборы: за эвакуацию, госпитализацию и звонки домой.

Сыротюк, утверждают семьи военных, не препятствовал печально известному «пьяному штурму» 9 марта 2024 года, в котором пропали и погибли десятки человек. Второй командир бригады Алексей Ксенофонтов (позывной «Тигр») после этой атаки также получил звание Героя России, а заявления родственников в эфире Владимира Соловьёва были названы «работой украинского ЦИПСО».

Несмотря на публичные обращения к Путину и Бастрыкину, родственники до сих пор ищут пропавших и погибших и требуют отставки командиров 25‑й бригады.

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