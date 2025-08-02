Доруководились 2 2.08.2025, 20:28

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Три вывода из «картофельного расследования» МАРТа.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало итоги своего расследования причин исчезновения картофеля с полок белорусских магазинов. Забегая наперед, отметим, что рядовым покупателям от этого вряд ли станет легче. Как и производителям, и торговым сетям, пишет «Салiдарнасць».

Какие выводы можно сделать из этой истории, опираясь на «разоблачение» МАРТа?

Во-первых, ведомство предсказуемо нашло десяток стрелочников, которые, по сути, являются заложниками установленных свыше правил игры.

Министерство не стало трогать корень проблемы, а лишь слегка прошлось по симптомам, выдав все это за полноценное лечение проблемы.

Во-вторых, судя по списку «виновников», установленные сверху правила одинаково неудобны всем — и частным фермерским хозяйствам, и государственным организациям.

Так, только в Могилевской области нарушения выявлены у двух колхозов и областной опытной станции, относящейся к Национальной академии наук. В списке фигурирует и Толочинский консервный завод.

В-третьих, сам подход министерства-контролера говорит нам, что проблема остается актуальной. Вряд ли кто-то поверит, что десяток фермерских хозяйств и колхозов на пару с опытной станцией и заводом вызвали масштабный дефицит картофеля по всей стране.

И тут возникает вопрос, был ли призыв главного картофелевода страны садить хотя бы по две борозденки банальной фигурой речи? Или же это зашифрованное послание: спасение голодающих — дело рук самых голодающих?

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