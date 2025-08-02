Путина заменят на Куклачева Игорь Эйдман

2.08.2025, 20:53

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Будет рокировка.

Служба внешней разведки России сообщила, что США и Великобритания договорились заменить Зеленского на Залужного: «В одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента А.Ермака, руководителя ГУР К.Буданова и бывшего главкома ВСУ В.Залужного, на которой было принято такое решение».

Они все перепутали. Это Китай и КНДР договорились заменить Путина клоуном Куклачевым. Путин надоел Си и Киму – плохо развлекает: паясничает и кривляется несмешно, жонглировать не умеет, унижается и клянчит без огонька. В одном из пекинских цирков представители КНР и КНДР организовали тайную встречу с участием Юрия Куклачева, Юрия Лозы, Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. На встрече было решено заменить Путина Куклачевым. Будет проведена рокировка: Куклачев пойдет работать в Кремль, а Путин – клоуном в цирк.

Государственные обязанности участники встречи распределили между собой таким образом. Куклачев в качестве президента России будет дрессировать кремлевских кошек (самое безобидное, чем может заняться глава этой страны). Министром иностранных дел станет Волочкова. Кто лучше Волочковой сядет на шпагат между Трампом и Си? Джигурда будет министром обороны, он напугает противника одним своим внешним видом, а уж если стихи начнет читать, любой враг сразу дрогнет и разбежится. Лозу договорились назначить министром просвещения. Пусть просвещает россиян, не все из которых уже знают, что земля плоская.

А если серьезно, российская пропаганда постоянно делает такие г*вновбросы – Кремль давно пытается спровоцировать внутренний раскол в Украине, конфликт между украинскими лидерами. Это сейчас – наряду с отчаянной попыткой как-то ползти вперед на фронте – основная ставка Путина. Но каков уровень креатива, Карл! Это же просто зашквар. Как будто какому-то студенту за поллитра водки поручили сочинить. Позорят сталинскую школу фальсификаций нынешние чекисты – фантазия и изобретательность на нуле.

Игорь Эйдман, Telegram

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