закрыть
2 августа 2025, суббота, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путина заменят на Куклачева

  • Игорь Эйдман
  • 2.08.2025, 20:53
  • 2,818
Путина заменят на Куклачева

Будет рокировка.

Служба внешней разведки России сообщила, что США и Великобритания договорились заменить Зеленского на Залужного: «В одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента А.Ермака, руководителя ГУР К.Буданова и бывшего главкома ВСУ В.Залужного, на которой было принято такое решение».

Они все перепутали. Это Китай и КНДР договорились заменить Путина клоуном Куклачевым. Путин надоел Си и Киму – плохо развлекает: паясничает и кривляется несмешно, жонглировать не умеет, унижается и клянчит без огонька. В одном из пекинских цирков представители КНР и КНДР организовали тайную встречу с участием Юрия Куклачева, Юрия Лозы, Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. На встрече было решено заменить Путина Куклачевым. Будет проведена рокировка: Куклачев пойдет работать в Кремль, а Путин – клоуном в цирк.

Государственные обязанности участники встречи распределили между собой таким образом. Куклачев в качестве президента России будет дрессировать кремлевских кошек (самое безобидное, чем может заняться глава этой страны). Министром иностранных дел станет Волочкова. Кто лучше Волочковой сядет на шпагат между Трампом и Си? Джигурда будет министром обороны, он напугает противника одним своим внешним видом, а уж если стихи начнет читать, любой враг сразу дрогнет и разбежится. Лозу договорились назначить министром просвещения. Пусть просвещает россиян, не все из которых уже знают, что земля плоская.

А если серьезно, российская пропаганда постоянно делает такие г*вновбросы – Кремль давно пытается спровоцировать внутренний раскол в Украине, конфликт между украинскими лидерами. Это сейчас – наряду с отчаянной попыткой как-то ползти вперед на фронте – основная ставка Путина. Но каков уровень креатива, Карл! Это же просто зашквар. Как будто какому-то студенту за поллитра водки поручили сочинить. Позорят сталинскую школу фальсификаций нынешние чекисты – фантазия и изобретательность на нуле.

Игорь Эйдман, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич